Fit- en gezondupdate: te vroeg wakker worden is slecht voor je hart en andere nieuwtjes Nele Annemans

22 juni 2019

14u11 1 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. De optimale dosis werk bedraagt 8 uur per week

Dat werk belangrijk is om ons goed te voelen, is al uit eerder onderzoek gebleken. Werken geeft structuur aan onze dagen, zorgt voor sociale verbondenheid en helpt ons bij het vormen van onze identiteit. Werkloos zijn kan daarom schadelijk zijn voor onze geestelijke gezondheid. Maar hoeveel werk we precies nodig hebben om er de vruchten van te plukken, was tot nu toe onbekend. Terwijl dit voor de toekomst een belangrijke kwestie is: met de toenemende automatisering is het de komende decennia maar de vraag of er genoeg werk overblijft voor iedereen om fulltime werkweken te kunnen draaien. Daarom hebben Britse onderzoekers in een studie bij meer dan 70.000 proefpersonen bepaald hoeveel we minimaal moeten werken om ons gelukkiger te voelen.

De onderzoekers keken of en hoelang de proefpersonen werkten en naar allerlei factoren die van invloed konden zijn op hoe ze zich voelden, zoals hoe hun familiebanden zijn en of ze lijden aan ziektes. De proefpersonen werd daarnaast gevraagd scores te geven aan hun eigen geestelijke gezondheid en hoe tevreden ze waren met hun leven.

Afhankelijk van deze gegevens werden de proefpersonen ingedeeld in categorieën wat betreft hun geestelijke welbevinden; van optimaal naar minst optimaal. Als de proefpersonen van werkloosheid overgingen naar een betaalde baan voor minimaal 8 uur per week, daalde het risico dat zij liepen om in de categorie ‘minst optimale geestelijke gezondheid’ te belanden met 30%. Meer werken dan die 8 uur beïnvloedde het percentage niet. Een fulltime werkweek is dus niet beter of slechter voor ons dan een werkweek van ‘maar’ een dag.

2. Te vroeg wakker worden is slecht voor je hart

Mensen die te vroeg opstaan lopen meer risico om te overlijden door een hartaanval of een beroerte. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de University College London (UCL). “Vroegtijdig ontwaken wordt doorgaans geassocieerd met stress en spanningen. Samen met een toename van de adrenaline door het wakker worden, doet dit de bloeddruk stijgen”, bevestigt professor Johan Verbraecken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen.

Het onderzoeksteam van de UCL baseerde zich op gegevens van 4.399 mensen tussen 40 en 69 jaar oud, die verzameld werden tussen 1988 en 1991. Die deelnemers moesten destijds een enquête invullen over hun slaapkwaliteit. Zo moesten ze onder meer vertellen of ze gemakkelijk in slaap vielen, of ze te vroeg wakker werden en of ze zich nog slaperig voelden als ze opstonden. In 2017 werden de deelnemers opnieuw opgezocht, en 1.656 van hen zijn overlijden aan hart- en vaatziekten. “Zelfs als je rekening houdt met andere risicofactoren, liepen mensen die te vroeg wakker werden meer risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten”, reageert Victoria Garfield van het UCL Institute of Cardiovascular Science.

3. Nieuwe app spoort vroegtijdig huidkanker op

1 op de 5 Belgen krijgt ooit in zijn leven te maken met huidkanker. Huidkanker is daarmee de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker. Daarom slaan Partena Ziekenfonds en SkinVision de handen in elkaar om een app waarmee je vroegtijdig huidkanker kan opsporen nu ook in België aan te bieden. Daarop kan je de huidige uv-index op jouw locatie zien, je risicoprofiel laten opstellen, je huidtype laten bepalen en ook foto’s nemen om te bepalen of je al dan niet risico loopt op huidkanker. De SkinVision-app is beschikbaar voor iOS en Android en klanten van Partena Ziekenfonds krijgen voor de lancering van SkinVision vanaf vandaag tot en met 31 juli een speciale aanbieding: zij kunnen de app een jaar lang gebruiken voor € 15 in plaats van € 30. Meer informatie vind je op www.skinvision.com.