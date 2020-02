Fit- en gezondupdate: sociale media zorgen ervoor dat je hetzelfde eet als je vrienden & andere weetjes Redactie

15 februari 2020

Fit & Gezond

1. Een goede nachtrust beïnvloedt de structuur van het brein

In een nieuw onderzoek, verschenen in het blad ‘Molecular Psychiatry’, bekeken onderzoekers aan de universiteit van Warwick de relatie tussen slaapduur en de structuur van het brein. Dat deden ze voor 11.000 kinderen tussen 9 en 11 jaar. En wat bleek? Kinderen die korter sliepen, liepen meer kans op depressies, angststoornissen, impulsief gedrag en magere cognitieve prestaties.

Gedragsproblemen bij kinderen die minder dan 7 uur sliepen, kwamen de helft vaker voor dan bij kinderen die genoeg slaap hadden. Het is dus aangeraden dat je spruit 9 tot 12 uur slaapt. Hoe je een goede nachtrust voor je kind garandeert, leggen we hier uit.

2. 1 HPV-vaccinatie kan even effectief werken als meerdere

Het humaan papillomavirus (HPV) is een van de meest voorkomende seksueel overdraagbare virussen wereldwijd. Er wordt geschat dat 3 op de 4 personen er tijdens hun leven mee worden besmet. Om het virus de kop in te drukken, worden jongens en meisjes aangemaand om zich te laten inenten met meerdere vaccinaties. In een nieuwe studie - die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cancer - werd bekeken hoe effectief die verschillende vaccinaties zijn. Ana Rodriguez, professor aan de University of Texas Medical Branch, analyseerde samen met haar collega’s de gegevens van meer dan 133.000 meisjes tussen 15 tot 19 jaar oud. De ene helft was gevaccineerd tegen het HPV, de andere helft niet. Van die eerste groep hadden sommigen 1 dosis gekregen, anderen 2 of 3.

Na 5 jaar bleek dat 2,65% van de meisjes zonder enige vaccinatie letsels hadden ontwikkeld in hun genitale regio door het HPV. Bij meisjes met 1 dosis was dat 1,62%. Bij 2 dosissen 1,99% en bij 3 dosissen 1,86%. Op basis van die resultaten lijkt het dus dat 1 injectie even effectief werkt als meerdere. Maar er is meer bewijs nodig om te stellen dat 1 vaccinatie even goed werkt als meerdere. Dat zegt ook HPV-expert Alex Vorsters, onderzoeker aan het Centrum voor Evaluatie van Vaccinatie, UAntwerpen. “Het is nog niet zeker of 1 HPV-vaccinatie op lange termijn even goed beschermt als 2 of 3 vaccinaties”, legt hij uit. Steven Weyers, professor, gynaecoloog en diensthoofd van de Vrouwenkliniek in het UZ Gent deelt die bezorgdheid. “Stel dat mensen met 1 vaccinatie na 20 jaar een herhalingsvaccin moeten krijgen, dan zitten we met een maatschappelijk probleem. Het is namelijk veel moeilijker om mensen na 20 jaar opnieuw te motiveren om zich te laten inenten. Zeker als je in vergelijking alles simpel via het school kunt regelen.

3. Social media zorgen ervoor dat je hetzelfde eet als je vrienden

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat het gebruik van sociale media het eetgedrag binnen een vriendengroep kan prikkelen. In het onderzoek vroegen de onderzoekers aan 369 universiteitsstudenten om een schatting te maken van de hoeveelheid fruit, groenten, calorierijke snacks en frisdrank die hun Facebook-vrienden dagelijks aten. Uit de recentste cijfers (2018) van de NHS’s Health Survey uit Engeland blijkt dat slechts 28 procent van de volwassenen de aanbevolen vijf porties groenten en fruit per dag at. Professor Claire Farrow, directeur van de Applied Health Research Group van Aston University, vult aan: “De belangrijke nieuwe bevindingen van dit onderzoek zouden vorm kunnen geven aan de manier waarop we jongeren helpen om van jongs af aan gezonde eetgewoonten aan te nemen - en om ze een leven lang te blijven volgen.” Bovendien suggereert een onderzoek uit maart 2019 dat je sociale kring de reden kan zijn dat je overgewicht hebt. Overgewicht verspreidt zich dus als het ware als een ‘sociale besmetting’. Onderzoekers bestudeerden honderden militaire families, verspreid over de VS. Hun resultaten toonden aan dat als je naar een gebied met een hoge mate van obesitas verhuist, het risico op obesitas ook toeneemt.