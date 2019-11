Fit- en gezondupdate: Nieuwe bloedtest kan borstkanker 5 jaar voor de eerste knobbel opsporen & andere nieuwtjes mv

09 november 2019

15u37 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. “Nieuwe bloedtest kan borstkanker 5 jaar voor de eerste knobbel opsporen”

Britse onderzoekers hebben een bloedtest ontwikkeld die borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen, tot wel 5 jaar voordat de eerste symptomen verschijnen. Hiermee kunnen duizenden levens worden gered, omdat de ziekte beter te behandelen is als deze vroeg wordt ontdekt. Het onderzoek van de Universiteit van Nottingham is een eerste proef, maar als ook verdere onderzoeken deze resultaten steunen, kan deze techniek al binnen vier jaar worden gebruikt. De huidige manier om borstkanker op te sporen is doorgaans een mammografie. De röntgenfoto van de borst zou met deze nieuwe techniek worden vervangen. De bloedtest treft veranderingen in het immuunsysteem aan die worden veroorzaakt door borstkanker. Het lichaam maakt antistoffen aan tegen de kleine hoeveelheden chemische stoffen die door de kanker in het bloed worden vrijgelaten. Als deze antistoffen in het bloed worden gedetecteerd, kan al in een vroeg stadium de behandeling tegen borstkanker beginnen. De bevindingen werden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor kankeronderzoek in Glasgow, Schotland. Er werden 180 vrouwen onderzocht. Een vervolgonderzoek met 800 mensen is momenteel bezig. Ook wordt gekeken of de bloedtest kan worden gebruik voor het opsporen andere vormen van kanker.

2. De clitoris is nog belangrijker dan gedacht

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de clitoris niet alleen belangrijk is voor genot, ook voor de voortplanting. In de nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift ‘Clinical Anatomy’ werd ontdekt dat het stimuleren van de clitoris, meer specifiek het vrouwelijke orgasme, een bepaald effect heeft op de hersenen waardoor het eitje van de vrouw makkelijker bevrucht wordt. Zo zou niet alleen de vaginale bloedstroom verbeteren, er zou ook een toename zijn van de vaginale smering, de vaginale zuurstof en de temperatuur én de positie van de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zou veranderen. Vooral die laatste verandering heeft een positief effect op de voortplanting. Doordat de positie van de baarmoederhals verandert, wordt namelijk voorkomen dat de spermacellen de baarmoeder te snel binnendringen. Vertraagt het sperma, dan wordt het mobieler waardoor het ook makkelijker wordt om het eitje te bevruchten. Daarom stellen de onderzoekers dat de clitoris dus niet alleen een recreatieve, maar ook een reproductieve functie heeft. Verwijdering van de clitoris - wat nog steeds in bepaalde landen en culturen uitgevoerd wordt - creëert dus niet alleen een seksuele handicap, maar ook een op het vlak van de voortplanting.

3. Gezichtsveroudering wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons bloed

De meest recente ontdekking is dat gezichtsveroudering voor een belangrijk deel wordt bepaald door ons bloed. Dat staat althans te lezen in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Communications. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Strathclyde. Zij verzamelden bloedstalen van 1.191 mensen tussen 56 en 84 jaar. Vier jaar later werden de proefpersonen opnieuw opgetrommeld en onder de loep genomen. De onderzoekers analyseerden de moleculen in de bloedstalen om te controleren of er verschillen zijn tussen mensen die sneller verouderen en gelukzakken die eeuwig jong lijken te blijven. En effectief: ze vonden 12 stoffen in het metabolisme die de mate en de snelheid van gezichtsveroudering lijken te bepalen. Als iemand deze 12 stoffen in z’n bloed heeft zitten, kan dat betekenen dat ze sneller rimpels en co. krijgen.