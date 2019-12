Fit- en gezondupdate: mensen die een dieet moeten volgen voelen zich sneller eenzaam en andere nieuwtjes MV NA

11u01 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Mensen die een dieet moeten volgen voelen zich sneller eenzaam

Mensen die zich aan een bepaald dieet moeten houden door allergieën, gezondheidsproblemen of culturele waarden, voelen zich sneller eenzaam als ze niet deel kunnen nemen aan de maaltijd toont een studie van de universiteit van Cornell aan. “Naast het feit dat ze fysiek wel bij anderen zijn, kan een dieet mensen het gevoel geven dat ze er niet bijhoren omdat ze niet deelnemen aan de maaltijd”, legt Kaitlin Woolley, assistent professor Marketing en hoofdauteur van de studie uit. De onderzoekers namen zeven studies en experimenten onder de loep en kwamen erachter dat bepaalde voedingsbeperkingen eenzaamheid konden oproepen bij zowel kinderen als volwassenen. Zo zagen ze in een van de studies dat wanneer ze volwassenen een dieet lieten volgen, dat een gevoel van eenzaamheid kon oproepen. Dat werd nog meer benadrukt na een onderzoek bij een Joodse feestdag. Wanneer deelnemers herinnerd werden aan het voedsel dat ze niet mochten eten, voelden ze zich slechter. De groep die wel alles mocht proeven, kreeg daarentegen een sterkere band.

2. Magnesium zorgt voor betere hartgezondheid bij vrouwen ouder dan 50

Voor een studie gebruikten enkele wetenschappers de gegevens van 153.000 vrouwen die deelnamen aan het ‘Women’s Health Initiative’ (WHI). Dat Amerikaans onderzoek werd in 1993 gelanceerd om de gezondheid van vrouwen tussen de leeftijd van 50 en 79 jaar te verbeteren. Volgens het rapport zijn vrouwen na de menopauze een van de belangrijkste risicogroepen voor hart- en vaatziekten, maar is er slechts een beperkte kennis over de échte risicofactoren die kenmerkend zijn voor deze groep.Om die te achterhalen keken ze naar de magnesiuminname via voeding, die ze vergeleken met meldingen van fatale coronaire hartziektes of ischemische hartziektes (ziektes van het hart die het gevolg zijn van slagaderverkalking of afwijkingen van de kransslagaders nvdr.) gedurende een 10,5 jaar lange follow-up. Uit die gegevens bleek dat meer voedingsmiddelen eten die rijk zijn aan magnesium de kans op een plotselinge hartstilstand of andere fatale gevolgen van hart- en vaatziekten verkleint. Van magnesium is ook geweten dat het een stabiele bloeddruk ondersteunt, evenals de gezondheid van je botten en spierfunctie verbetert. Magnesium vind je onder andere in noten en zaden, volkoren granen, pure chocolade, vis, bladgroente, peulvruchten, sojaproducten en bananen.

3. Vrouwen die werken leven langer dan huismoeders

Een nieuw onderzoek dat zopas verscheen in het tijdschrift Demography toon aan dat vrouwen die werken in hun dertiger en veertiger jaren lichamelijk en geestelijk gezonder oud worden dan vrouwen die niet gaan werken om bijvoorbeeld thuis te blijven voor de kinderen. De studie, die geleid werd door onderzoekswetenschapper Jennifer Caputo, analyseerde daarvoor de gegevens van 5.100 vrouwen. Het onderzoek ging van start toen de vrouwen tussen de 30 en 44 jaar oud waren, en eindigde wanneer ze de leeftijd van 66 tot 80 jaar bereikt hadden. Uit die gegevens bleek dat vrouwen die de eerste 20 jaar van het onderzoek een job hadden, minder last hadden van depressieve gevoelens toen ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hadden. Bovendien verlaagden ze hun risico om te sterven met 25% in vergelijking met vrouwen die niet ging werken tegen betaling.