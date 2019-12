Fit- en gezondupdate: loopstijl aanpassen vermindert kans op blessure niet en andere nieuwtjes NA en MV

21 december 2019

12u33 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Jongens met laag geboortegewicht lopen hoger risico op onvruchtbaarheid

Babyjongens die geboren worden met een lager gewicht dan gemiddeld, hebben meer kans om op volwassen leeftijd vruchtbaarheidsproblemen te ontwikkelen. Voor een studie bekeken wetenschappers het geboortegewicht van 5.594 mannen en 5.342 vrouwen die ter wereld kwamen tussen 1984 en 1987 en volgden hen tot eind 2017 om hun vruchtbaarheid te testen. Uit die gegevens ontdekten ze dat mannen met een lager geboortegewicht dan gemiddeld meer kans liepen om onvruchtbaar te zijn op volwassenen leeftijd in vergelijking met mannen die met een normaal gewicht op de wereld werden gezet. Zo had 8,3% van de mannen met een geboortegewicht onder de 3 kilogram tegen hun 30ste te kampen met vruchtbaarheidsproblemen. Bij de mannen met een normaal geboortegewicht, bedroeg dat slechts 5,7%. Bij de onderzochte vrouwen werd daarentegen geen link gevonden. Twee specifieke aandoeningen, hypospadie (een misvorming waarbij de opening van de plasbuis zich niet aan het uiteinde van de penis bevindt) en cryptorchidisme (niet-ingedaalde teelballen) lagen achter de meeste mannelijke vruchtbaarheidsproblemen.

2. Wil je langer leven? Ga dan eens vaker naar het theater

De University College London wilde achterhalen of kunst een positief effect heeft op de levensverwachting. Ze verzamelden de gegevens van 6.000 Engelse volwassenen van 50 jaar en ouder, die deelnamen aan de Engelse Longitudinal Study of Aging. Die studie omvatte vragen over hoe vaak de deelnemers theatervoorstellingen, musea, kunstgalerieën en tentoonstellingen bijwoonden, waarna ze enkele jaren gevolgd werden. Daaruit ontdekten de onderzoekers dat mensen die een of twee keer per jaar een kunstige activiteit ondernamen, 14% minder kans hadden om te overlijden tijdens de follow-upperiode van de studie tegenover de mensen die zich helemaal niet bezighielden met kunst. De deelnemers die om de paar maanden iets kunstzinnigs deden, hadden zelfs 31% minder kans op overlijden. Er werd daarbij ook rekening gehouden met andere sociale en economische factoren, en ook toen bleven de resultaten hetzelfde.

3. Loopstijl aanpassen vermindert kans op blessure niet

Voor een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd werd in Sports Medicine, bogen onderzoekers zich over de verschillende loopstijlen om te weten te komen welke nu de beste is. Onderzoekers verzamelden in totaal 53 studies om de impact op de tenen, hiel en middenvoet tijdens het lopen te weten te komen. In het verleden werd vaak beweerd dat als je je voet neerzet van teen naar hiel, dat de beste manier zou zijn om blessures te voorkomen. Volgens de hoofdonderzoeker van de studie, Christian Barton, klopt dat toch niet helemaal: “Ons uitgebreide onderzoek toont aan dat iemand vertellen dat ze op hun tenen moeten lopen in plaats van op hun hielen hen minder efficiënt maakt, toch op korte termijn. Daarnaast is er geen bewijs dat op je tenen lopen een betere manier is om blessurevrij te blijven.” De studie toont daarnaast amper een verschil in blessures aan bij de verschillende loopstijlen. Lopers zouden het best presteren als ze hun natuurlijke loopstijl niet aanpassen. Het onderzoek wijst er dan ook op dat lopers die hun stijl veranderen, vaak minder goed presteren én nog steeds evenveel kans maken op een blessure.