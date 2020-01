Fit- en gezondupdate: kinderen die volle melk drinken lopen minder risico om overgewicht te krijgen & andere nieuwtjes MV LDC

11 januari 2020

15u20 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Knuffels van papa zijn even belangrijk als die van mama

Baby’s hebben veel huidhonger. Oftewel: behoefte aan lichamelijk contact. En zowel een knuffel van de mama als de papa heeft een positief effect. Dat heeft een nieuwe studie van professor Martine Van Puyvelde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), in samenwerking met de Universiteit van Liverpool, aangetoond. Fysiek contact is niet alleen fijn voor de ouders en de baby, het is ook cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Aanrakingen van ouders zorgen voor de optimale ontwikkeling van het parasympathische zenuwstelstel, dat instaat voor rust en recuperatie van het lichaam. Dankzij het fysiek contact zijn de kinderen op latere leeftijd bijvoorbeeld beter bestand tegen stress.

2. Een plant op je bureau kan helpen tegen stress

Volgens een nieuwe studie hebben planten op kantoor een positief effect op het gemoed en de stress van werknemers. Lange tijd werd gedacht dat een goede werkomgeving ‘lean en clean’ moest zijn, met zo weinig mogelijk zaken die afleiden. Maar daar is men van aan het afstappen. Heel wat bedrijven introduceren tegenwoordig flexplekken met knusse salons en coffee corners. Én ze zetten de boel vol met planten. Een goed idee, stellen Japanse wetenschappers van de universiteit van Hyogo. Masahiro Toyoda en zijn collega’s wilden nagaan wat de psychologische en fysiologische impact is van planten. Dat was tot nu toe enkel en alleen onderzocht via experimenten in een labo. 36 werknemers namen deel aan de studie en werden verplicht om 3 minuten te rusten achter hun bureau als ze zich moe voelden. De eerste weken kwamen er geen planten in spel, pas later moesten ze ook zorgen voor een kleine plant. De deelnemers mochten ook kiezen welke plant ze naast hun computer zetten: een luchtplant, bonsai, San Pedro-cactus, bladplant, kokedama of vetplant.

Tijdens het onderzoek moesten de werknemers ook een vragenlijst invullen om hun stressniveaus te meten én werd hun hartslag gecontroleerd. Zo konden de wetenschappers achterhalen dat zowel het kijken naar de planten als het verzorgen de werknemers hielp relaxen. Dat gold voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd of het type plant. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad American Society for Horticultural Science.

3. Kinderen die volle melk drinken lopen minder risico om overgewicht te krijgen

Is volle melk slechter dan magere melk? Om die vraag te beantwoorden, namen wetenschappers 28 studies uit meer dan 7 landen onder de loep. Concreet gingen ze na of er een relatie was tussen het drinken van koemelk en het risico op overgewicht of obesitas. In totaal konden ze de gegevens van meer dan 21.000 kinderen tussen 1 en 18 jaar oud bestuderen. Wat blijkt? Geen enkele studie toonde aan dat kinderen die magere melk dronken een kleiner risico hadden om overgewicht of obesitas te ontwikkelen. 18 studies concludeerden daarentegen wél dat kinderen die volle melk dronken minder kans hadden om zwaarder te worden. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition. “In Westerse landen wordt vaak aangeraden om magere of halfvolle melk te drinken. Maar kinderen die de richtlijn volgen, zijn niet slanker dan leeftijdsgenoten die volle melk drinken”, besluit Jonathan Maguire, hoofdauteur van de studie en kinderarts bij St. Michael’s Hospital. Al duidt hij meteen op een pijnpunt van zijn onderzoek. “Onze meta-analyse bestaat enkel en alleen uit observationele studies. Hierdoor kunnen we niet zeker zijn van een causaal verband tussen volle melk en overgewicht. Het kan ook zijn dat andere factoren een rol spelen”, legt hij uit. “Verder onderzoek - meer bepaald een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep - kan duidelijkheid verschaffen.”