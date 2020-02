Fit- en gezondupdate: Het deuntje van je wekker bepaalt hoe fris je opstaat & andere weetjes mv

08 februari 2020

12u17 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Nieuw medicijn moet pinda-allergie minder dodelijk maken

Een pinda-allergie is een van de meest voorkomende voedselallergieën, en nu is er een behandeling voor. In de VS keurde de ‘Food and Drug Administration’ een geneesmiddel goed dat kinderen tussen 4 en 17 jaar oud zou helpen hun allergie, die voor sommigen zelfs levensbedreigend is, in te tomen. Het medicijn, Palforzia, zorgt ervoor dat kinderen minder hevig op pinda’s reageren wanneer ze die toch per ongeluk eten. De behandeling werkt als volgt: gebruikers krijgen gedurende 6 maanden kleine, maar toenemende hoeveelheden pinda-proteïnen toegediend onder medisch toezicht. Daarna blijven ze dagelijks een dosis nemen. Op die manier zouden de kinderen een weerbaarheid tegen pinda’s opbouwen. De behandeling werkt alleen beschermend en is dus niet bedoeld om de allergie te genezen. Je blijft gewoon allergisch aan pinda’s. Toen het effect van Palforzia werd getest, bleek dat 2 op de 3 kinderen niet allergisch reageerden op een dosis, vergelijkbaar met twee pindanoten, nadat ze het medicijn maandenlang hadden genomen. Ongeveer 1 op de 10 moest met de behandeling stoppen omdat ze er te hevig op reageerde.

2. Sporten met lichtere gewichten zorgt voor betere resultaten

Wetenschappers van de Universiteit van Lincols hebben 6 weken lang 16 sporters gevolgd. Tijdens het experiment werden de sportievelingen in 2 groepen gedeeld: de ene helft mocht een traditionele trainingsmethode volgen, waarbij ze in één keer zoveel mogelijk gewicht moesten heffen. De andere helft mocht zware en lichte gewichten afwisselen. Vooral die afwisselende sessies bleken een succes. Zij werden na 6 weken sterker in vergelijking met de andere sportievelingen, ook al hadden ze minder gewichten de lucht in gehesen. “Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan de prestatie van een sporter, en die factoren wisselen van dag tot dag. Denk aan voeding, hoeveel slaap iemand had of motivationele factoren”, reageert hoofdauteur Harry Dorrell. “Dankzij de afwisselende sessies konden we zien wanneer iemand een dipje had, en daar het gewicht aan aanpassen.” Met andere woorden: meer is niet altijd beter. Het draait om een optimaal gewicht op een specifieke dag. “Als je te weinig doet, ga je je lichaam te weinig stimuleren. Maar als je te veel op je schouders neemt - letterlijk dan - zal je jezelf vermoeien, wat het risico op blessures verhoogt.”

3. Het deuntje van je wekker bepaalt hoe fris je opstaat

Volgens een nieuwe studie zorgen bepaalde melodieën er immers voor dat je beter of net slechter uit je bed tuimelt. Voor de studie trommelden onderzoekers van de Australische RMIT University 50 proefpersonen op die een online enquête moesten invullen. Alle deelnemers registreerden welk type geluid ze als wekker gebruikten en beoordeelden daarna hoe groggy of fris ze zich voelden zodra ze ontwaakten.

Wat bleek? Wie ’s ochtends met een harde alarmtoon zoals tuut tuut tuut of biep biep biep opstond, voelde zich meer slaapdronken dan de proefpersonen die met een melodisch muziekje à la The Beach Boys ontwaakten. “Je zou denken dat een harde alarmtoon je alertheid ’s morgens verbetert, maar verrassend genoeg zijn het de melodietjes die ervoor zorgen dat je minder groggy opstaat”, vertelt hoofdauteur Stuart McFarlane. De resultaten, die gepubliceerd werden in het tijdschrift PLoS One, kunnen belangrijke implicaties hebben voor iedereen die kort na het ontwaken al moet presteren zoals eerstehulpverleners. “Slecht of groggy wakker worden kan je werkprestaties doen slinken tot 4 uur na het ontwaken. Dat is vooral belangrijk voor mensen die kort nadat hun wekker afloopt in gevaarlijke situaties moeten werken zoals brandweerlieden, ambulanciers en piloten. De kans dat er zware ongevallen gebeuren, is immers een pak groter als je slaapdronken wakker wordt”, aldus McFarlane. Welke melodie of ritme het best werkt, konden de onderzoekers helaas nog niet achterhalen. Daar is nog meer onderzoek voor nodig.