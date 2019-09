Fit- en gezondupdate: een dutje doen kan je bloeddruk helpen te verlagen en andere nieuwtjes mv

28 september 2019

16u32 0 Fit & Gezond Niets zo belangrijk als een goede gezondheid en je fit voelen. Elke week zetten we daarom de belangrijkste nieuwtjes op het vlak van gezondheid voor jou op een rij. Zo hoef je niets te missen.

1. Te veel neerzitten kan de vorm van je hart veranderen

Om de relatie tussen lichaamsbeweging en de vorm van je hart te onderzoeken, vergeleken de auteurs van het onderzoek met een echografie de harten van meer dan 160 volwassen mannen. De mannen werden verdeeld in vier groepen: langeafstandslopers, mannen die aan American Football doen, de Tarahumara (een groep inheemse boeren van Amerika die in de staat Chihuahua in Mexico wonen en bekend staan om hun langeafstandslopen) en volwassenen met een sedentaire levensstijl. De resultaten, die gepubliceerd werden in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), toonden duidelijke verschillen tussen de hartvormen van de vier groepen mannen. Zo ontdekten de onderzoekers op de echografieën dat langeafstandslopers en de inheemse boeren lange hartkamers hadden en dunne wanden, twee aanpassingen die hen helpen om lang te rennen.

Ter vergelijking: de harten van de footballers, maar vooral die met de zittende beroepen, vertoonden dikkere hartkamerwanden en kortere hartkamers die veel breder waren, oftewel: hun harten waren ronder van vorm. Bij de footballers zou dat volgens de onderzoekers komen doordat er voldoende bloed naar de hersenen moet stromen om het bewustzijn te behouden tijdens intensieve activiteiten; de mannen met een sedentaire levensstijl lijken deze hartvorm te hebben door hun gebrek aan lichaamsbeweging. En hoewel het vermogen van ons hart om van vorm te veranderen een evolutionaire aanpassing is, zeggen de auteurs dat het bij de sedentaire mannen schadelijk kan zijn en de kans op hypertensie en hart- en vaatziekten vergroot. Het goede nieuws? Volgens de auteurs kan je je hart opnieuw zijn normale vorm aannemen door de juiste levensstijlveranderingen. Ze stellen voor om wat vaker te lopen, fietsen of zwemmen om je uithoudingsvermogen te verbeteren en je hart gezond te houden.

2. 1 op de 3 gevallen van borstkanker kan mogelijk vermeden worden door aanpassingen in levensstijl

Volgens experts van 2 Amerikaanse verenigingen die onderzoek doen naar kankerpreventie, kan 1 op de 3 gevallen vermeden worden door aanpassingen in de levensstijl. Waarmee ze doelen op de basiswaarden zoals regelmatig sporten, nooit meer roken, meer groenten en fruit eten en de alcoholinname beperken. “Gezien het grote aantal vrouwen dat jaarlijks geveld wordt door borstkanker en het verzamelde bewijs dat stelt dat preventie de meest kosteneffectieve en beste langetermijnstrategie is om deze vorm van kanker te voorkomen, zou elke patiënt die langsgaat bij de dokter geïnformeerd moeten worden over een gezonde levensstijl”, zegt Dr. Kling. “De presentatie die we vandaag geven, moet waardevolle inzichten bieden aan zorgverleners om vrouwen te helpen om gezonder te leven, wat op zijn beurt het risico op borstkanker drastisch vermindert”, stelt Dr. Stephanie Faubion. Helemaal nieuw zijn deze bevindingen overigens niet. In 2015 stelden Amerikaanse onderzoekers bijvoorbeeld al in een paper dat 2 op de 3 kankertypes een rechtstreeks gevolg zijn van de hoeveelheid stamcellen en hun delingen, maar dat 1 op de 3 inderdaad wordt uitgelokt door ongezond gedrag.

3. Een dutje doen kan je bloeddruk helpen te verlagen

Cardioloog Manolis Kallistratos ontdekte eerder al dat dutjes voor een lagere bloeddruk zorgen bij mensen die lijden aan ernstige hypertensie, of een te hoge bloeddruk. Maar voor een nieuwe studie wilden de cardioloog en zijn team uitzoeken of een soortgelijk effect kan worden waargenomen bij een veel grotere groep mensen bij wie de bloeddruk goed onder controle is maar die toch kunnen profiteren van de voordelen van een iets lagere bloeddruk. “Een bloeddrukdaling van slechts 2 mmHg, kan het risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals een hartaanval al tot 10% verminderen”, vertelt Kallistratos. Voor de studie werden 212 volwassenen onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en een gemiddelde systolische bloeddruk (of onderdruk) van 129,9 mmHg. Elke proefpersoon droeg gedurende 24 uur een bloeddrukmeter, waarbij sommige deelnemers een middagdutje deden en anderen niet. De gemiddelde duur van het dutje bedroeg 49 minuten.

Wat bleek? Na het uitsluiten van andere factoren als leeftijd, geslacht, medicatie en levensstijlfactoren als fysieke activiteit, roken, alcohol-, koffie en zoutinname, ontdekten de onderzoekers dat de systolische bloeddruk van degenen die ’s middags even gingen dutten 5,3 mmHg lager lag dan die van de deelnemers die dat niet deden. Ter vergelijking: veranderingen in je levensstijl, zoals het verminderen van je zout- of alcoholinname, verlagen je bloeddruk gemiddeld met 3 tot 5 mmHg. Een lage dosis medicatie tegen hypertensie verlaagt hem met 5 tot 7 mmHg.