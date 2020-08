Fietsen? Ja! Skiën? Neen! Dit zijn de beste en slechtste sporten voor je spieren en gewrichten Aangeboden door EG

19 augustus 2020

Bewegen is ontzettend belangrijk voor je gezondheid. Toch zijn niet alle sporten even gezond. Zo zijn sommige sporttakken erg belastend voor je spieren en gewrichten waardoor je meer kans hebt om op latere leeftijd klachten als artrose te krijgen. Sport dus slim en kies voor een sport die je fit en gezond houdt én je spieren en gewrichten versterkt. Dit zijn de allerbeste en -slechtste sporten voor je lichaam.

1. Fietsen

Fietsen - een sport waarin ons land een wereldwijde voortrekkersrol speelt - is zeer goed voor je gewrichten. Aangezien je lichaam nooit rechtstreeks met de grond in aanraking komt, is de impact op je knieën en enkels zeer beperkt. Wie vaak fietst, let wel best op zijn houding om zo rugklachten te vermijden.

2. Golfen

Als je tijdens het golfen je karretje links laat staan, kan ook deze ogenschijnlijk passieve sport een mooie en gezonde workout zijn. Te voet de bal volgend, leg je de nodige kilometers af en met de clubs op je rug wordt het nog een tikkeltje uitdagender. Wees wel voorzichtig bij het slagen zelf. Wie te vaak agressief met zijn club zwaait, zou daar een pijnlijke schouder aan kunnen overhouden.

3. Zwemmen

Zwemmen is goed voor honderd-en-één verschillende redenen. Al zwevend in het water wordt de druk gelijkmatig verdeeld over je volledige lichaam waardoor de kans op gewrichts- of spierblessures miniem is. Verder zal je fysiek ook snel resultaat zien: van sterkere armspieren tot een strakkere buik en mooi gevormde benen.

4. Wandelen

De discussie of wandelen al dan niet het etiket ‘sport’ mag dragen, gaat al decennia mee. Maar wat buiten kijf staat, is dat je beweegt zonder je spieren en gewrichten af te beulen. Aangezien het een trage en rustige sport is, krijgen je knieën en enkels geen grote schokken te verduren. Al lopend of joggend is dat wel het geval. Toch kweek je al wandelend evenzeer spieren en verlies je overtollige kilo’s: twee zaken die voor een gezonder lichaam en gezondere gewrichten zorgen.

5. Yoga

Wie denkt dat jezelf in de knoop draaien slecht is voor je gewrichten en botten, heeft het bij het foute eind. Een zalig ontspannende yoga-sessie maakt je gewrichten juist flexibeler waardoor ze minder snel zullen verstrammen. Verder rekt zo’n sessie je spieren ook stevig uit waardoor langdurige spierpijn evenzeer verleden tijd is.

6. Roeien

Net als de meeste watersporten is roeien erg gezond voor je hele lichaam. Zonder al te veel explosieve bewegingen laat de sport je stevig zweten en spieren kweken. Dat hebben we te danken aan de weerstand van het water. Vooral de spieren van je bovenlichaam (armspieren, schouderspieren, borstspieren, …) winnen flink aan kracht als je op regelmatige basis de roeispanen in handen neemt.

7. Bowling

In de categorie ‘ontzettend rustige sporten’ is een avondje bowlen een echte aanrader. Toegegeven: een strak sixpack of een machtige torso ga je er niet mee kweken maar je kan er wel soepele schouders aan overhouden. Op weg naar die strike beweeg je je schouders tenslotte in alle mogelijke richtingen terwijl je een zware bal vasthoudt. Als wekelijkse portie beweging volstaat een potje bowling niet maar het is wel een leuke en gezonde aanvulling voor zij die al een andere sport beoefenen.

Twee sporten om te vermijden

Skiën

Wintersporters die in het gips of met een verrekte spier thuiskomen: we kennen ze allemaal. Skiën staat zelfs bovenaan de lijst van sporten waar mensen zich het vaakst mee bezeren. Wie valt op de piste, breekt of kneust al snel een bot of gewricht. En zelfs wie niet valt, zet op hobbelige pistes veel druk op zijn knieën en heupen. Wie toch gaat skiën, moet er sowieso op letten dat hij zijn knieën nooit op slot zet. Zo verklein je het risico al aanzienlijk.

Basketballen

Van alle teamsporten is basketballen het slechts voor je knieën. Dat mag niet verbazen aangezien het een sport vol reusachtige sprongen en bruuske bewegingen is. Je gewrichten moeten dus aan de lopende band onverwachte en intense bewegingen incasseren, wat op lange termijn gelinkt is aan verschillende gewrichtsaandoeningen. Het basketbalveld mijden moet dus zeker niet, maar speel de sport met mate en met gezond verstand.

Zo hou je je spieren en gewrichten soepel

Blijf in beweging: Wie een zittend bestaan leidt, heeft over het algemeen veel meer gewrichts- en spierklachten. Minstens 40 minuten per dag bewegen is cruciaal voor een gezonde en comfortabele oude dag.

Stop met roken: Rokers hebben een veel grotere kans op artritis en breken vaker botten. Zo gauw je stopt met roken, gaat de kwaliteit van je beenderen en gewrichten er weer op vooruit.

