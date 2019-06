Festival alert: 7 op de 10 festivalgangers hebben achteraf soms last van oorsuizen Nele Annemans

27 juni 2019

15u06 2 Fit & Gezond Met Rock Werchter dat vandaag van start gaat, is de festivalzomer écht officieel afgetrapt. Maar hoe goed beschermen we onze oren? Helaas niet al te best. Amper 3 op de 10 Belgen gebruiken oordopjes tijdens concerten, festivals of fuiven. Nochtans zeggen 7 op de 10 Belgen die regelmatig zulke events bezoeken dat ze nadien soms last hebben van oorsuizingen. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 Belgen, uitgevoerd door hoorzorgexpert Audika in samenwerking met iVox.

Met België als het festivalland bij uitstek vond Audika het hoog tijd om de Belgische gewoontes op het vlak van gehoorbescherming onder de loep te nemen. Met erg opvallende resultaten: maar liefst 70% gebruikt zelden of nooit oordopjes wanneer ze naar een concert, festival of fuif gaan. Opvallend is wel dat jongeren het meeste belang hechten aan gehoorbescherming. 36% van hen geeft aan meestal of altijd oordopjes te dragen, terwijl dit bij 55-plussers slechts 21% is. “Tegelijk zien we dat 68% van de Belgen last heeft van oorsuizen na het bezoeken van een concert of festival”, zegt Frans Story, General Manager Audika België. “Dan is het toch wel extra opmerkelijk dat zovelen onder hen nauwelijks gehoorbescherming gebruiken.”

Niet dezelfde muzikale ervaring

In het onderzoek vroeg Audika ook waarom de Belg geen oordopjes draagt. Meer dan de helft van de Belgen geeft aan dat ze met oordoppen de muziek niet op dezelfde manier ervaren. Bovendien vinden ze oordoppen niet comfortabel. Bij een deel van de Belgen heerst zelfs een ‘het kan me niet veel schelen’-gevoel: 11% zegt geen oordoppen te dragen omdat zijn of haar gehoor toch al beschadigd is.

Sensibilisering is prioriteit

Volgens Frans Story toont het onderzoek aan hoeveel werk er nog aan de winkel is: “Het is opmerkelijk hoe weinig belang de Belg hecht aan zijn gehoor, vaak ook uit onwetendheid. Gehoorbescherming die op maat wordt gemaakt is zeer comfortabel, en dankzij de nieuwste innovaties vermindert ze de geluidskwaliteit bovendien niet. Veel mensen beseffen blijkbaar niet dat gehoorschade, die vaak onomkeerbaar is, je levenskwaliteit enorm naar beneden haalt. En dat terwijl je dat risico met degelijke gehoorbescherming enorm kan verlagen. De resultaten van ons onderzoek versterken ons pleidooi voor meer gehoorpreventie en een jaarlijks gehooronderzoek. Want vaak realiseren mensen zich te laat dat ze al permanente gehoorschade hebben opgelopen. Voor hen is het zaak om zo snel mogelijk te handelen, zowel qua verdere preventie als qua hooroplossingen.”