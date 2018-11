Feit of fabel: verhoogt veel vlees eten de kans op kanker? NA

22 november 2018

14u53

De discussie of vlees al dan niet de kans op kanker verhoogt, is al een tijdje aan de gang. Wij vroegen voedingsdeskundige Nina Van Den Broecke om voor eens en voor altijd klaarheid te scheppen.

Nina Van Den Broecke, voedingsdeskundige en oprichtster van Voedselfeit: “Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 was de aanleiding van de bezorgdheid rond vlees. Het rapport verklaart dat rood vlees (rood vlees omvat alle vlees, behalve gevogelte en konijn, nvdr.) de kans op darmkanker doet stijgen. Dat geldt zowel voor mager als vet vlees. Het rapport adviseert daarom om niet meer dan 500 gram rood vlees per week te eten. Als je dagelijks meer dan 100 gram rood vlees eet, dan stijgt de kans op darmkanker met 17 procent. Die cijfers zijn op zich niet alarmerend, maar als je ze op wereldschaal bekijkt, kan dat tot wel 50.000 doden per jaar leiden. Waarom rood vlees mogelijk kankerverwekkend is, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn ook voldoende aanwijzingen om te concluderen dat ook bewerkt vlees kankerverwekkend is. Bewerkt vlees kan darmkanker veroorzaken, en mogelijk ook pancreas- en prostaatkanker. Als je dagelijks 50 gram vleeswaren eet, stijgt je risico op darmkanker met 18 procent.”

“Laat je absoluut niet bang maken door die gegevens, want een paar keer per week vlees eten is zeker niet ongezond. De voorkeur gaat dan wel uit naar mager vlees of gevogelte. Het is zeker niet nodig om plots vegetariër te worden. Als je je aan de richtlijnen houdt en dus niet overdrijft met het eten van vlees, dan heb je geen hoger risico op darmkanker. De voedingsdriehoek raadt aan om niet meer dan één keer per dag vlees te eten. Daarnaast is het een goede gewoonte om één keer per week vegetarisch te eten.”