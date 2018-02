Feit of fabel? De waarheid achter 8 slaapmythes Charlotte Dierckx

Bron: The Independent 189 Fit & Gezond Slapen is een van onze favoriete bezigheden en toch laten we ons nog heel wat wijsmaken over dutjes. Heeft iedere volwassene acht uur slaap nodig of is onze vermoeidheid te wijten aan dat kopje koffie of die work-out voor het slapengaan? The Independent sprak met slaapexpert Neil Stanley over de meest voorkomende misvattingen rond slaap.

1. Volwassenen hebben 8 uur slaap per dag nodig

Fabel: "Hoeveel slaap we nodig hebben is in grote mate genetisch bepaald. Acht uur is een gemiddelde, geen ideaal. De hoeveelheid slaap die je nodig hebt, is de hoeveelheid die je overdag alert en gefocust houdt. Als je je slaperig voelt doorheen de dag is er waarschijnlijk een probleem met de kwaliteit of duur van de slaap die je 's nachts hebt gehad."

2. Je hoofd tot rust brengen voor het slapen is essentieel voor een goede nachtrust

Feit: "Om goed te kunnen slapen zijn er drie dingen nodig: een slaapkamer die slaap aanwakkert, een ontspannen lichaam en een rustige geest. Slaap vatten is moeilijker wanneer er gedachten door je hoofd razen. Alles wat je kan doen om die gedachtegang te vertragen, zal je helpen om slaap te vatten. Er is helaas geen magische oplossing. Voor sommigen helpt het lezen van een goed boek of een warm bad, anderen vinden dan weer rust in yoga of het beluisteren van muziek. Het maakt niet uit wat je doet, zolang het je maar helpt ophouden met zorgen maken over de voorbije dag."

3. Een kop koffie voor het slapengaan houdt je 's nachts wakker

Fabel: "Sommige mensen zijn erg gevoelig voor de effecten van cafeïne. Voor hen is het aangeraden om cafeïne te mijden vlak voor bedtijd. Anderen ervaren dan weer weinig tot geen effecten van cafeïne. Er bestaat dus geen gouden regel voor. Als je de afgelopen jaren elke avond steeds twee zwarte kopjes koffie hebt gedronken zonder enige last en je hebt recent een slaapprobleem ontwikkeld, dan is koffie vrijwel zeker het probleem niet. Luister gewoon naar je lichaam."

4. Sporten voor bedtijd verhindert dat je snel in slaap zult vallen

Fabel: "'s Avonds sporten heeft niet noodzakelijk een positieve of negatieve invloed op de snelheid waarmee je slaap vat. Belangrijk is wel dat je een work-out geleidelijk aan afbouwt met op het einde een cool-down."

5. We hebben minder slaap nodig naarmate we ouder worden

Fabel: "Onze slaapbehoefte staat vast rond de leeftijd van 20 jaar. Daarna verandert er niet zoveel meer. Wat wel verandert met de jaren is ons vermogen om de slaap te krijgen die we nodig hebben. Naarmate we ouder worden, slapen we lichter en is die slaap vaak minder verfrissend, waardoor we 's nachts sneller wakker worden en eenmaal ontwaakt is er weinig drang naar weer in slaap vallen."

6. Tieners hebben meer slaap nodig dan volwassenen

Feit: "Tieners hebben meer slaap nodig omdat ze door de puberteit gaan, wat zowel hevige fysieke als emotionele veranderingen teweegbrengt. Slaap is een belangrijke manier om die veranderingen te verwerken. Bovendien gaan tieners ook later slapen dan volwassenen vanwege een verschuiving in hun slaap-waakritme."

7. Slaap kan je inhalen

Fabel: "Als je een keer een slechte nacht achter de rug hebt, kan je dit meestal de volgende nacht weer goedmaken. Maar als je een hele week niet genoeg slaapt, kan een weekend in bed dit niet meer rechtzetten. Natuurlijk is een weekend dutjes doen beter dan helemaal niets, maar reken er niet op dat je die verloren uren zal terugwinnen."

8. Je slaaphouding zegt iets over je persoonlijkheid

Fabel: "Je verandert per nacht zo'n 12 tot 20 keer van positie. De houding waarin je in slaap valt en diegene waarin je ontwaakt, is dus niet de positie waarin je effectief slaapt. Er is dan ook geen enkel verband tussen je zogenoemde slaaphouding en je persoonlijkheid, net zoals dit voor een koppel geen indicatie is voor de sterkte van hun relatie."