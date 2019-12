Feest op hoge hakken? Zo houd je het comfortabel tijdens de feestdagen NT VW

22 december 2019

16u09

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Torenhoge stiletto’s of opvallende pumps: een paar hoge hakken maakt je feestoutfit helemaal af. Helaas moet je er de pijnlijke voeten wel bij nemen. Of toch niet? Onze expert geeft je tips en tricks voor een comfortabel eindejaar!

Wie mooi wil zijn, moet lijden. Al wie haar poezelige voetjes af en toe in een paar hoge hakken wurmt, zal vast en zeker al ondervonden hebben dat er heel wat waarheid in dat spreekwoord schuilt. Podoloog Tom Van Dijck legt uit waarom je favoriete paar pumps na een tijdje lijkt te veranderen in een marteltuig. “Om de impact van elke stap te dempen, hebben we een vetpad onder onze voorvoet zitten. Tijdens het lopen worden de botstukjes in die pad geduwd, waarna ze zich weer herstelt. Eigenlijk kan je het wat vergelijken met een brood- of pizzadeeg: als je daar met je vinger in duwt, laat je een afdruk achter die na een paar minuutjes opnieuw verdwijnt.” Maar ga je te veel in het deeg peuteren, dan blijven je vingers erin staan. Volgens de podoloog is dat wat er onder je voet gebeurt als je hakken draagt. “Als de hak van je schoen hoger is dan vier centimeter, valt je lichaamszwaartepunt naar voren toe. Daardoor verhoogt de druk op je voorvoet fel: met 75 procent, om precies te zijn. Door die extra belasting verschuift ons vetpad en stap je uiteindelijk op je botstukjes. Dat veroorzaakt de typische pijnklachten die dames na een avondje op hoge hakken voelen.”

Oefening baart kunst? Toch niet, aldus Tom Van Dijck. “Integendeel zelfs. Hoe meer je op hakken rondloopt, hoe vaker je druk uitoefent op je voorvoet en hoe meer je het vetpad beschadigt. Bijgevolg treedt de pijn sneller en heviger op.” Hoge hakken zijn dus niet de beste keuze voor je voet, maar kunnen wel af en toe. Als je tijdens het uitkiezen van je schoeisel het gezond verstand laat primeren tenminste. De podoloog: “Pumps of stiletto’s kunnen dan wel mooi zijn, je kan ze beter uit laten als je acht uur per dag moet rechtstaan of een citytripje maakt. Wie een stevig feestje in het vooruitzicht heeft, doet er goed aan om een paar platte schoenen te voorzien als redmiddel. Als de druk op de botjes te groot wordt, loop je immers het risico op zenuwschade. Die uit zich in een branderige pijn die als een messteek door je voet lijkt te schieten of in een doof, tintelend gevoel. Een paar platte schoenen met stevige, dempende zool zal de druk wegnemen en het herstel bevorderen.”

Sleehak boven stiletto

Wie pijn wil voorkomen, moet in de eerste plaats naar de hakhoogte kijken. Hoe lager die is, hoe beter. Ook het type hak speelt een rol. Zo zal een stiletto je een pak sneller pijnlijke voeten geven dan een blokhak, omdat alle druk op één punt terechtkomt bij dergelijk schoeisel. Bij een wat dikkere hak wordt die beter verdeeld. Daarom is een sleehak de beste optie.

The higher the heel, the better the feel? Mentaal kan zo’n paar killerheels je misschien wel een boost geven, fysiek is het een heel ander verhaal. Het hoogteverschil tussen de achterzijde en de voorzijde van de schoen is immers de grote boosdoener. Gelukkig heeft de mode-industrie daar iets handigs op gevonden: de plateauzool. Tom Van Dijck: “Met zo’n plateautje overbrug je een deel van de hoogte. Bovendien zijn deze vaak wat op- of aflopend, waardoor de voet wat meer rolt tijdens het lopen en daardoor lichtjes ontlast wordt.”

Wie nog op zoek moet naar een paar hoge hakken, weet dus wat haar te doen staat: met een stevige hak en een plateauzool bespaar je jezelf heel wat leed. Dat je het best voor een schoen met een ronde tip of een sandaal kiest, is een ander advies dat de podoloog meegeeft. “Wanneer je stapt, wordt je voet zo’n twee tot vijf millimeter groter. Is de schoen vooraan wat te puntig, dan duw je de tenen daar telkens tegen tijdens het lopen. Daardoor klem je de bal van je voet in, wat pijn kan opleveren. Bovendien loopt wie langdurig puntige schoenen draagt het risico op hamertenen, likdoorns en knobbels.”

Naast slim kiezen kan je de pijn ook verlaten. Door je tweede en derde teen samen te tapen bijvoorbeeld, of met een gelkussentje in je schoen. “Dat eerste trucje kan de stabiliteit verhogen en de zenuwinklemming uitschakelen, terwijl het tweede de druk op de voorvoet helpt verlichten. Let wel op: beide opties zijn jammer genoeg geen wondermiddeltjes.”

Gevonden: de ideale schoen

Of de schoenen van je dromen nu 50 of 250 euro kosten en een hakhoogte van vier dan wel tien centimeter hebben, ze moeten volgens de podoloog aan drie criteria voldoen. “Eerst en vooral moet het hielstuk of de ‘contrefort’ stevig genoeg zijn. Als je die helemaal bij elkaar kan knijpen of kan induwen, is dat niet het geval. Verder mag de schoen alleen aan de teenbox plooien als je hem in beide handen neemt. Schoenen die in het midden ‘breken’ wanneer je ze plooit, zijn te zwak en zullen niet genoeg stevigheid bieden. Tot slot houdt een goede schoen altijd zijn vorm als je hem torst. Een exemplaar dat je kan uitwringen als een dweil, kan je beter in het rek laten staan.”

Au, een blaar

Een nieuw paar schoenen staat maar al te vaak gelijk aan een nieuwe collectie pijnlijke blaren op je voeten. En dat kan je tijdens een avondje uit missen als kiespijn. De podoloog: “Blaren ontstaan door de wrijving van je opperhuid met de onderliggende huidlagen. Dat brengt overdruk met zich mee, wat voor vochtopstapeling zorgt. Het gevolg: een pijnlijke holte met vocht erin. Loop je schoenen daarom zo goed mogelijk in, en zorg goed voor je voetjes. Een pedicure kan wonderen doen, omdat eelt tot dertig procent meer overdruk veroorzaakt en daardoor de kans op pijnlijke blaren doet stijgen. Krijg je altijd last van blaren als je een bepaald paar schoenen draagt? Mogelijk zijn ze wat te krap. Ga daarom eens langs bij de schoenmaker en laat je schoeisel uitrekken met een leest.”

De tips van de expert op een rijtje:

- Kies het liefst voor een hak die lager is dan vier centimeter.

- Toch een liefhebber van hoogte? Als je een stiletto draagt, komt alle druk op een punt terecht. Kies daarom liever voor een blok- of sleehak.

- Een plateauzool helpt het hoogteverschil tussen de voor- en achterkant van de schoen overbruggen.

- Laat die puntige schoenen thuis en maak je outfit af met een leuke pump of laarsje met ronde tip.

- Voorzie een extra paar platte schoenen met een stevige, dempende zool.

- Een gewaarschuwd vrouw is er twee waard: blarenpleisters kunnen heel wat leed voorkomen of verzachten. En ze nemen niet eens veel plaats in je handtas in.