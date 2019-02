Februari, en toch al muggen in huis: zo komt dat Liesbeth De Corte

27 februari 2019

16u10 0 Fit & Gezond Heb je de voorbije dagen ook al een mug gespot? Nee, je ziet ze niet vliegen - figuurlijk dan. Door het zachte weer zoemen ze al vrolijk rond. Én ze bijten zelfs.

Op sociale media heb je de klaagzang vast al zien passeren. Misschien heeft een vriend of collega er een opmerking over gemaakt. Of wie weet heb je er zelf last van. Hoe het ook zij: veel mensen stellen verbaasd vast dat ze al een mug hebben zien vliegen. Een beetje vreemd want het is nog winter, toch?

“Als je naar de temperatuur kijkt, is de winter al gepasseerd. Het is volop lente”, reageert bioloog en muggenexpert Arnold van Vliet al lachend. “Bovendien zijn muggen tijdens de winter niet abnormaal. Je hebt de geringde wintersteekmug, een vrij groot exemplaar dat ook actief is tijdens de wintermaanden én durft steken. Je hebt ook nog andere wintermuggen, maar die bijten niet.”

Toch zit het warme weer er ook voor iets tussen. “De meest bekende huissteekmug verstopt zich tijdens de winter voor z’n winterrust. Als de temperaturen stijgen, gaat die op zoek naar bloed.” Hoor je dus gezoem in huis? Dan weet je hoe laat het is.

Wil dit nu zeggen dat we tijdens de zomer een heuse plaag kunnen verwachten, omdat de muggen nu extra veel tijd hebben om hun populatie op te bouwen? Niet per se. “Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. De kans is klein dat het nog gaat vriezen, dus dat speelt geen rol”, legt van Vliet uit. Belangrijker is of het nog veel gaat regenen. “Muggen hebben vochtig weer en broedplaatsen als regenplassen, regentonnen of bakjes met water nodig om zich voort te planten. Maar momenteel is het heel droog weer, en dat is negatief voor de ontwikkeling van de muggen.”

Teken en wespen

Muggen zijn bovendien niet de enige insecten die alweer de kop opduiken. “Door de aangename temperatuur zijn er ook al een heleboel teken actief. Op onze website tekenradar.nl hebben al heel wat mensen tekenbeten doorgegeven”, aldus van Vliet. “Zelfs koninginnewespen, die normaal gesproken ook in winterrust gaan, vliegen al door de lucht. Als het opnieuw kouder wordt, gaan die wel sterven waardoor je minder wespen hebt in de zomer. Het blijft dus nog afwachten hoe het seizoen zich verder ontwikkelt.”

Tips om de beestjes op afstand te houden

Heb jij ook al last van het irritant gezoem? Probeer dan de muggen te verjagen op een natuurlijke manier. We zetten alvast enkele kruiden op een rijtje om je nu al te wapenen tegen de beestjes.

Citroenmelisse: De naam verklapt het al, maar deze plant verspreidt een zachte citroengeur. Aangenaam voor ons, iets minder voor de mug!

Lavendel: Niet alleen de geur van citroen is goed tegen die vervelende beestjes, ook van lavendel blijven ze liever ver weg. Je kan wat lavendeltakjes in een stukje stof wikkelen en toeknopen en deze zakjes verspreiden in huis. Maar je kan ook een vaasje op je nachtkastje zetten of een bodylotion gebruiken met lavendelgeur.

Munt: Muggen hebben ook een hekel aan de geur van munt. Hang een takje naast je bed of zet een kruidenpotje op je nachtkastje. Bovendien weet je altijd wat te doen met de overschot van het plantje: gooi wat blaadjes in een lekkere cocktail of zet een lekker kopje muntthee. Win-win!

Kattenkruid: Niet geschikt als je katten in huis hebt - de viervoeters kunnen immers high worden van dit kruid - maar anders is het de perfecte plant tegen muggen. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek zelfs al dat kattenkruid 10 keer zo effectief is als DEET, op voorwaarde dat je je er helemaal mee insmeert. Dat doe je door de blaadjes te kneuzen en het sap op je huid te smeren, of simpelweg door kattenkruidolie te kopen. En bereid je alvast voor op héél wat aandacht van je katten.