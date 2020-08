Fanatieke wandelaar, grote denker? Sven Ornelis kent minstens 5 ‘Grote Wandelaars’

Dat radiomaker en dj Sven Ornelis een enthousiaste wandelaar is, had je intussen al begrepen. Met de eindmeet van onze zomer challenge honderd kilometer wandelen op drie weken tijd in zicht, heeft hij het vandaag over ‘Grote Wandelaars’. Of beter: grote denkers die erom bekend stonden dat ze veel gingen wandelen. Zo heb je meteen een perfect antwoord als mensen je vragen waarom wandelen je hobby is: ‘Ik loop in de voetsporen van Einstein!’

Pyotr Tchaikovsky

De bekende componist Pyotr Tchaikovsky vond een dagelijkse wandeling van twee uur in de ochtend noodzakelijk om muziek te kunnen maken, maar vooral om gezond te blijven. En hij was zelfs serieus bijgelovig als het over wandelen ging. Als hij door omstandigheden eens minder dan 2 uur wandelde, had hij het gevoel dat hij gefaald had en ziek zou worden.

Einstein beweerde altijd dat wandelen hem hielp om rust te vinden in z’n hoofd en om complexe vraagstukken op te lossen

Friedrich Nietzsche

De grote filosoof en schrijver Friedrich Nietzsche beweerde ooit dat hij zijn beste ideeën bedacht tijdens het wandelen. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik heb zelf ook al ervaren dat stappen echt inspirerend kan werken. Nietzsche ging elke dag om 11 uur twee uur lang wandelen, om zich daarna aan zijn schrijftafel te zetten.

Albert Einstein

Nobelprijswinnaar Albert Einstein was dan weer verslaafd aan lange strandwandelingen. Einstein beweerde altijd dat het hem hielp om rust te vinden in z’n hoofd en om complexe vraagstukken op te lossen. Het is misschien relatief, maar ik denk dat strandwandelingen veel mensen een zengevoel bezorgen. De eindeloze zee naast je, samen met de vele kilometers die je aflegt, helpen om de stress uit je hoofd te laten waaien.

Charles Dickens wandelde soms 4 tot 5 uur in één nacht

Charles Dickens

De bekende schrijver Charles Dickens vond schrijven eigenlijk een hele zware opdracht. Hij had maar één manier om echt aan de stress te ontsnappen, en dat was lange wandelingen maken. En liefst nog midden in de nacht, dwars door Londen. Hij wandelde niet alleen snel, hij stapte ook 4 tot 5 uur door, waardoor hij soms 30 kilometer deed op één nacht. Onderweg raakte hij z’n stress kwijt, en deed hij inspiratie op voor zijn verhalen.

Steve Jobs

Nog een beroemde wandelaar was Steve Jobs. Zijn manier van wandelen was er trouwens eentje die ze in alle bedrijven zouden moeten adopteren. Jobs was er namelijk van overtuigd dat de beste vergadermanier de wandelvergadering was. Goed babbelen met je personeel deed je niet aan een bureau, maar terwijl je samen een ommetje maakte in de omgeving.

