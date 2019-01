Face mapping: wat je puistjes onthullen over je gezondheid Nele Annemans

04 januari 2019

10u06

Bron: Byrdie 0 Fit & Gezond Volgens Dan Hsu, een arts uit New York die gespecialiseerd is in de oosterse geneeskunde, onthult je huid, en in het bijzonder de plekjes waar je het meest last hebt van acne, heel wat over je gezondheid. De techniek staat ook wel bekend als ‘face mapping’. Zo zou het ontsierende euvel op je rechterwang of te midden van je neus kunnen wijzen op tal van onderliggende kwaaltjes.

1. Boven je wenkbrauwen

Volgens de Chinese geneeskunde is het gebied boven je wenkbrauwen gekoppeld aan je galblaas en lever. “Als je daar puistjes krijgt, probeer dan om minder junkfood te eten en de hoeveelheid vet in je dieet te verminderen”, aldus Hsu.

2. Tussen je wenkbrauwen

Hsu zegt dat puistjes tussen je wenkbrauwen erop wijzen dat je te veel drinkt of rookt, of te veel vette voeding eet. “Vermijd zoveel mogelijk rijke voedingsmiddelen zoals boter, kaas en vettige laatavondsnacks, alcohol en roken. Probeer in plaats daarvan meer aan lichaamsbeweging te doen en voldoende te slapen ‘s nachts”

3. Op je neus

Je neus is dan weer verbonden met je longen en je hart. Om puistjes in dat gebied te bestrijden, raadt Hsu aan om minder gekruid voedsel, vlees en zout te eten en ze te vervangen door fruit, groenten en noten die boordevol goede vetten zoals omega 3 en 6 zitten. Als je voortdurend puistjes krijgt op je neus, is het volgens Hsu ook een goed idee om je bloeddruk en vitamine B-waarden te laten controleren. Zo zou een verhoogde vitamine B-inname je acne kan helpen bestrijden.

4. Linkerwang

“In de Chinese geneeskunde is het verschil tussen links en rechts erg groot”, vertelt Hsu. Als je puistjes vooral op de linkerkant van je gezicht voorkomen, raadt hij aan om wat hij verkoelend voedsel noemt, te eten. “Denk bijvoorbeeld aan meloen en komkommer.” Je linkerwang is ook meer verbonden met je lever, die tussen 13 en 17 uur het zwakst is. “Als je vaak last hebt van puistjes op je linkerwang, probeer dan om tijdens die uren vermoeiend werk te vermijden”, aldus de arts.

5. Je rechterwang

Volgens Hsu is de rechterkant van je wang meer verbonden met je longen. Als je daar vaak last hebt van puistjes, raadt hij dan ook aan om ‘s morgens een aantal ademhalingsoefeningen te doen om je longen te versterken en te minderen of voorgoed stoppen met roken. Daarnaast is je rechterwang verbonden aan te veel suiker. “Als er plots meer puistjes opduiken op je rechterwang, raad ik aan om minder junkfood en suiker te eten, en ook minder alcohol en zeevruchten op je menu te zetten”, aldus Hsu.

6. Rond je mond

Ook als je puistjes zich vooral rond je mond bevinden, kan je dieet opnieuw de schuldige zijn. “Het gebied rond je mond wordt immers geassocieerd met je spijsverteringsorganen zoals je darmen en je lever”, vertelt Hsu. Volgens de arts eet je daarom beter minder gekruid of gefrituurd voedsel en meer vezels, groenten en fruit.

7. Op je kin

Puistjes op je kin zouden dan weer gelinkt worden aan hormoonschommelingen. Die kunnen te wijten zijn aan je menstruatiecyclus, maar ook stress kan een belangrijke boosdoener zijn. Hsu raadt groene muntthee en voeding met veel omega 3-vetzuren om die hormonale puistjes te verminderen.