Experts waarschuwen: “Er moet dringend ingezet worden op de preventie van tandbederf bij kinderen” NA LB IC TP

27 november 2019

14u47

Bron: EurekAlert, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Voorkomen is beter dan genezen, het is een aloud gezegde maar een waarheid als een koe. Ook als het aankomt op de gezondheid van je tanden. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat de beste oplossing tegen tandbederf geen dure behandeling is, maar wel de preventie ervan.

Voor de studie vergeleken tandartsen van de universiteiten van Dundee, Newcastle, Sheffield, Cardiff, Queen Mary University van Londen en Leeds verschillende soorten behandelingen om tandbederf bij kinderen aan te pakken. Daarvoor verzamelden ze meer dan 1.100 kinderen tussen de leeftijd van 3 en 7 jaar met zichtbaar tandbederf. De soort behandeling werd willekeurig gekozen. Daaruit bleek dat zowel het tandbederf uitboren, een metalen kroon of vulling plaatsen als nieuw bederf voorkomen door elke dag 2 keer te poetsen met een tandpasta en een soort vernis met fluoride en het aanbrengen van een middeltje dat speeltjes dicht, dezelfde resultaten gaven. Een vulling doet het dus niet beter dan andere behandelingen.

“Wat onze studie absoluut duidelijk maakt, is dat de beste manier om tandbederf onder controle te houden, niet is door het uit te boren, te vullen of te behandelen, maar in de eerste plaats door het te voorkomen”, aldus voorzitter van de kindertandheelkunde aan de universiteit van Dundee en hoofdauteur van de studie Nicola Innes.

Uit een eerdere Britse studie bij 1 miljoen kinderen bleek ook al dat maar liefst 47% van de kinderen lijdt aan tandbederf. Maar als je een paar telgen in huis hebt rondlopen, weet je vast wel dat tandenpoetsen meestal niet zo’n makkelijke klus is. Volgens Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen is het dan ook belangrijk dat je je kind eraan laat wennen. “Het belangrijkste is dat jullie samen de stap zetten om de tandjes te poetsen. Geef je zoon of dochter tijd om eraan te wennen en doe het rustig aan. Lukt het schrobben niet zo goed? Geen probleem, de aanwezigheid van de tandpasta in de mond is al erg belangrijk, omdat de fluoride in de tandpasta ook zonder schrobben zijn werk doet.”

“In de eerste weken kan je het best voor een systeem zorgen. Gebruik de horizontale schrobmethode, waarbij je de borstel van links naar rechts beweegt. Start met de voorste tandjes en ga verder met de kiezen. Je kind went aan dit systeem en zal het poetsen altijd op die manier doen, waardoor hij nooit een plekje vergeet. Daarnaast is routine belangrijk: het tandenpoetsen moet onderdeel worden van zijn ochtend en avond”, aldus Herrebout.

Zijn je kids toch moeilijk te overtuigen? Dit zijn alvast enkele tips zodat ze wél aan het poetsen slaan.

1) Zet een timer terwijl je kind zijn tanden poetst, zodat hij weet hoelang het moet poetsen.

2) Laat kinderen hun eigen tandenborstel uitkiezen, dat zal hen motiveren om hem te gebruiken.

3) Doe ze poetsen voor een spiegel, zodat ze gekke bekken kunnen trekken tijdens het poetsen.

4) Laat hun favoriete liedje spelen tijdens het poetsen. De meeste liedjes duren 2 à 3 minuten, dus dat is de perfecte poetstijd.

5) Poets je tanden op hetzelfde moment, want kinderen vinden het leuk om hun ouders na te doen.

6) Laat een ouder familielid vertellen over hun vals gebit en hoe het komt dat hun echte tanden weg zijn.

7) Als je meer dan één kind hebt, kan je de poetstijd omtoveren tot een competitie. Degene die het best poetst, mag het bedverhaaltje kiezen.

8) Vertel je kinderen dat de tandenfee minder geeft voor een uitgevallen tand met tandbederf.

9) Als je een ouder kind hebt, kan hij of zij het jongere kind leren hoe hij moet poetsen. Dat maakt het leuker.