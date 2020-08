Experts prijzen videoclip van Cardi B waarin ze taboe over vaginale afscheiding doorbreekt: “Witverlies is de normaalste zaak van de wereld”

De temperaturen gaan vandaag alweer vlotjes richting 30 graden, maar mocht je het nog niet warm genoeg hebben, dan is er nog altijd de nieuwste videoclip ‘WAP’ (oftewel wet ass pussy) van Cardi B en Megan Thee Stallion. Die ging al vaak over de tongen, maar wordt nu geprezen door experts omdat ze het taboe over vaginale afscheiding doorbreken. “Sommige vrouwen laten hun vagina spoelen met detergent om ze uit te drogen, compleet absurd.” Wanneer is witverlies normaal, en wanneer moet het je zorgen baren? Twee experts aan het woord.

Toen Cardi B (27) en Megan Thee Stallion (25) begin augustus hun videoclip voor het nummer ‘WAP’ lanceerden, hadden ze vast niet verwacht dat die voor zoveel commotie zou zorgen. Niet alleen begonnen fans een petitie om Kylie Jenner (23) uit de clip te weren, ook ‘Tiger King’-ster Carole Baskin (59) en zanger Cee Lo Green (45) uitte kritiek op de dames.

Maar de clip wordt nu ook uit onverwachte hoek geprezen, met name door gynaecologen. “Ik was zó blij toen ik ‘WAP’ van Cardi B en Megan Thee Stallion ontdekte en zag hoe ze een eerbetoon brengen aan de vrouwelijke seksualiteit én het thema van vaginale afscheiding aanhalen”, vertelt de gerenommeerde Amerikaanse gynaecologe Jen Gunter in The New York Times.

“Als gynaecoloog ben ik het gewend om allerlei verkeerde adviezen de wereld uit te helpen, maar de enige mythe die het moeilijkst is om te doorprikken - en die ik het vaakst tegenkom bij patiënten - is het idee dat vaginale afscheiding iets smerigs of problematisch is. Maar witverlies is de normaalste zaak van de wereld.”

Dat merkt ook de Vlaamse Hans Verstraelen op, vulva-arts en coördinator van de zorg voor aandoeningen van de vulva en vagina binnen de Vrouwenkliniek van het UZ. “Ik blijf me erover verbazen hoeveel vrouwen, en dan vooral jonge dames, langskomen met klachten over hun afscheiding. Ze vinden het vies, nutteloos en willen er het liefst zo snel mogelijk komaf mee maken. Maar witverlies, ook wel witte vloed genoemd, heeft een erg belangrijke functie. Vaginale afscheiding is namelijk een natuurlijk reinigingsproces van je vagina om je te beschermen tegen kiemen en bacteriën die zich willen vastzetten. Het vaginale vocht vangt het celafval op, vermengt zich en vloeit zo naar buiten. Witverlies is dus iets heel normaals en je hoeft je er zeker niet over te schamen.”

De schuld daarvan legt Verstraelen voornamelijk bij de communicatie over vaginale afscheiding. “Dat jonge vrouwen nog altijd denken dat witverlies iets vies is betekent dat er niet op een correcte manier over gepraat wordt tussen mama’s en hun dochters en tussen vriendinnen onderling. Als mama of als vriendin is het dus erg belangrijk om door te geven dat vaginale afscheiding heel gewoon en zelfs gezond is.”

Ananas eten om orale seks aangenamer te maken? Je vagina is geen piña colada Amerikaanse gynaecologe Jen Gunter

Ook gynaecologe Jen Gunter is die mening toegedaan, al duidt zij nog op een aantal andere boosdoeners. “Als ik vraag aan mijn patiënten vanwaar of van wie ze hun informatie halen, is dat het antwoord vaak hun moeder of vriendinnen. Maar ook sommige mannen zien liever geen afscheiding tijdens het vrijen. Daarnaast prijzen reclame-advertenties soms middeltjes aan tegen witverlies alsof het iets abnormaals is en ook vrouwenbladen delen vaak tips zoals het eten van ananas om orale seks zoeter te laten smaken. Dat is echt te gek voor woorden, je vagina is geen piña colada.”

Of misschien is het wel de schuld van de sociale media. Vier jaar geleden ging de ‘Panty Challenge’ nog viraal. Bij die uitdaging toonden jonge vrouwen trots hun ondergoed om op te scheppen over hoe droog ze wel zijn down-under als teken van gezondheid en reinheid. “Compleet absurd”, reageert Gunter.

Sommige vrouwen laten hun vagina zelfs regelmatig ‘spoelen’ met citroenzuren of kruidenmengsels, of erger: met water dat aangelengd is met detergent Vulva-arts Hans Verstraelen

Maar niet alleen bij ons heerst die opvatting. In Afrika bestaan er zelfs intravaginale praktijken om de vagina zo droog mogelijk te houden, vertelt Verstraelen. “In veel Afrikaanse culturen heeft een droge vagina een sociaal-culturele betekenis. Vrouwen zijn daar erg fier als ze geen afscheiding hebben, omdat die zou kunnen wijzen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zoals hiv. En daar gebruiken ze verregaande praktijken voor. Zo vind je gewoon langs de weg kraampjes met producten die ze inbrengen om de vagina helemaal uit te drogen. Sommige vrouwen laten hun vagina zelfs regelmatig ‘spoelen’ met citroenzuren of kruidenmengsels. Of erger: met water dat aangelengd is met detergent. Zulke uitdrogende praktijken zorgen alleen maar voor nog meer vaginale problemen zoals infecties.”

Kortom, het witverlies in je slipje is volkomen normaal. Maar wanneer moet je je dan wel zorgen maken? “Bij elke vrouw is de afscheiding anders; de een heeft er al wat meer last van dan de andere. Er zijn ook tal van zaken die de afscheiding beïnvloeden. Zo zal je iets meer slijmachtig vocht hebben rond je eisprong, en ook de kleur en geur kunnen door je cyclus heen veranderen. Tijdens de zwangerschap komt er ook meer witverlies vrij. Daarnaast spelen anticonceptie en je leeftijd een belangrijke rol. Na de overgang zal de afscheiding bijvoorbeeld sterk afnemen. Ook seksuele opwinding, antibiotica en soa’s kunnen het witverlies beïnvloeden. Tot slot creëren veel vrouwen zelf problemen door te veel hygiëne. Zo zal je door je vagina hardhandig te spoelen of zeep te gebruiken een verandering merken in je afscheiding.”

Maar uiteraard zijn er ook bepaalde signalen waarmee je wel het best naar de dokter gaat. “Een dikke, brokkelige afscheiding wijst bijna altijd op een candida-infectie en een verhoogde afscheiding en typische visgeur op bacteriële vaginose. Heeft je afscheiding dus een ongewone kleur, bijvoorbeeld geelgroen of bloederig of een vreemde, sterke visgeur of een erg brokkelige structuur, dan is het raadzaam om je arts te raadplegen. Doe dat ook zeker als je daarbij pijn hebt of bloed verliest tijdens het vrijen, je vermoeden hebt van een soa of vaak last hebt van schimmelinfecties.”

Tot slot deelt Verstraelen nog zijn beste tips om je vagina zo gezond mogelijk te houden:

Streef een gezonde levensstijl na. “Een gevarieerd voedingspatroon, voldoende vitamine D, niet roken ... Dat alles maakt niet alleen jou fitter en sterker, maar ook het intiemste deel van je lichaam.”

Was je vulva alleen met lauw water. “Zowel te koud als te warm water kunnen de huid beschadigen. Gebruik daarbij liever geen washandje, maar alleen je handen. Want door te schuren kan je letsels veroorzaken. Vermijd ook het gebruik van intieme gels en zepen. Die lokken irritatie en allergieën uit en verstoren de natuurlijke vaginale pH-balans. Voel je je toch niet helemaal schoon? Dan raad ik aan om je intieme zone te wassen met Cetaphil. Die milde en ongeparfumeerde gelaatsreiniger is niet alleen lief voor je huid, maar ook voor je vulva.”

Let op met geparfumeerde inlegkruisjes, intieme sprays en vochtige doekjes. “Geparfumeerde cosmetica zijn dé trigger voor allergieën en een van de belangrijkste oorzaken van contactdermatitis. Aanvaard dat je intieme zone niet altijd fris en fruitig ruikt, zo voorkom je al heel wat problemen. Uiteraard kan je cosmetische middelen niet altijd vermijden. Om het minst irritaties te veroorzaken, is inlegmateriaal uit katoen de beste optie.”

Laat je vulva ademen. “De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en veel vocht vastgehouden wordt. Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties kunnen ontstaan. Kies daarom het liefst voor een absorberende, ademende stof zoals katoen en probeer te slapen zonder slip. Ook strings, skinny jeans en te strakke sporttenues zijn een kwelling voor je intieme zone. Let ook op als je de fiets op gaat. Dat veroorzaakt veel wrijving en druk, waardoor verschillende kwaaltjes de kop kunnen opsteken. Om zo veel mogelijk problemen te voorkomen, kies je het best voor een gelzadel en comfortabele, loszittende kleding.”

Wees voorzichtig met glijmiddel. “Net zoals andere producten voor de intieme zone behoren glijmiddelen niet tot de geneesmiddelen maar tot de cosmetische producten. Daardoor zijn ze aan minder strenge regels onderworpen. Vind je het prettiger om te vrijen met glijmiddel? Kies er dan een op basis van siliconen. Die zullen minder snel irritaties of allergieën veroorzaken dan die op waterbasis.”