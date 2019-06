Experts geloven dat baarmoederhalskanker uitgeroeid kan worden Liesbeth De Corte

27 juni 2019

13u55

Bron: BBC, The Guardian, Reuters, Eigen Berichtgeving 3 Fit & Gezond Verschillende professoren zijn hoopvol dat het humaan papillomavirus, dat baarmoederhalskankers veroorzaakt, binnen enkele tientallen jaren uitgeroeid kan worden. Dat besluiten ze na een grootschalig onderzoek bij meer dan 60 miljoen mensen.

Een dikke 10 jaar geleden, in 2007, werd de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) voor het eerst als basisvaccinatie aanbevolen voor meisjes en jonge vrouwen om de ontwikkeling van baarmoederhalskanker te voorkomen. En dat werpt nu z’n vruchten af. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Het gaat om een meta-analyse van 65 onderzoeken, die werden uitgevoerd tussen 2014 en 2018. Op die manier konden de wetenschappers de gegevens van meer dan 60 miljoen mensen bestuderen. Ze stelden vast dat de vaccinaties in westerse landen geleid hebben tot 83% minder HPV-infecties bij 15 tot 19-jarige meisjes over de voorbije 5 tot 8 jaar. Bij vrouwen tussen 20 en 24 jaar gaat het om een daling van 66%.

Het HPV-virus kan niet alleen kanker veroorzaken, maar ook genitale wratten. En ook daar zagen de onderzoeker een afname: 67% bij meisjes tussen 15 en 19 jaar, 54% bij vrouwen tussen 20 en 24 jaar.

“We werken nu samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Via mathematische modellen willen we vaststellen wanneer een uitroeiing zou kunnen plaatsvinden", reageert Marc Brisson, professor aan de Laval University en een van de auteurs. Men spreekt van uitroeiing als er minder dan 4 diagnoses zijn per 100.000 inwoners. “We hebben nog geen vaste datum vastgepind. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Er moet onder meer een hoge vaccinatiegraad zijn, maar dat hangt af van het land en hoeveel mensen gevaccineerd worden.”

Op de goede weg

Ook professor Wiebren Tjalma, borstkankerspecialist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), is hoopvol. “We zijn ervan overtuigd dat we binnen 20 jaar het virus bijna volledig kunnen elimineren als we het proactieve beleid blijven nastreven en de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad sterk opvolgen”, zo zei hij eerder al. “De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn erg duidelijk: algemene vaccinatie voor meisjes en jongens van 9 tot 14 jaar, inhaalvaccinatie voor 15 tot 26-jarigen en vaccinatie van immuungecompromitteerde personen. Het bewustzijn over de strijd tegen HPV binnen onze regeringen is sterk toegenomen. In Vlaanderen wordt vanaf september 2019 een gratis vaccin tegen HPV ter beschikking gesteld voor meisjes (12 tot 18 jaar) en jongens van 12 tot 13 jaar.”

Nog volgens Tjalma komt er al schot in de zaak. Zo onthult een enquête van het farmaceutische bedrijf MSD dat steeds meer jongens tussen 12 en 18 jaar zich laten inenten (16% in 2018 in vergelijking met 3% in 2017). “Vlaanderen behoort al tot de top wat vaccinatiegraad betreft (91%). Maar we moeten blijven volhouden, jongens vaccineren en vaccinatie stimuleren in Wallonië. Het groeiende besef van de bevolking, vaccinatie en een optimale vaccinatiegraad zijn het belangrijkst om definitief de ziektes ten gevolge van HPV te elimineren.”