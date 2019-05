Experts eisen meer openbare toiletten voor vrouwen: vind je dat terecht of niet? Liesbeth De Corte

29 mei 2019

10u56

Wat hebben cafés, festivals, luchthavens en bioscopen gemeenschappelijk? Je ziet er overal wachtrijen staan aan de damestoiletten. In het Verenigd Koninkrijk komen ze daarom met een opmerkelijk voorstel: voor elk mannentoilet moeten er 2 wc's voor vrouwen zijn.

Wat als het kleinste kamertje roept? Voor mannen is het simpel: ze zoeken het dichtstbijzijnde toilet (of boom of struikgewas) en doen hun behoefte. Maar als vrouwen nood hebben aan een sanitaire stop, gaat dat vaak gepaard met een file aan de toilethokjes. Zéér frustrerend. Hoe komt dat eigenlijk?

Wetenschappers Kurt Van Hautegem en Wouter Rogiest (UGent) hebben zich 2 jaar geleden verdiept in deze vrouwonvriendelijke toiletcultuur. Ze duiden 2 oorzaken aan voor de lange wachtrijen aan de toiletten. Ten eerste zouden er in de meeste ruimtes minder toiletten zijn voor vrouwen dan voor mannen. De ruimtes zijn immers vaak even groot, en urinoirs nemen veel minder plaats in dan een toilethokje. Daarnaast zou het bezoek aan het kleinste kamertje bij vrouwen iets meer tijd in beslag nemen dan bij mannen.

Dat laatste wordt ook bevestigd door verschillende eerdere studies. Volgens een onderzoek, dat in 2000 in het wetenschappelijke blad New Scientist is gepubliceerd, brengen vrouwen gemiddeld 89 seconden door op toilet. Bij mannen zijn er dat slechts 39. Dat komt omdat dames deuren moeten openen en sluiten, bij een urinoir is dat niet het geval. Bovendien moeten ze vaker de wc-bril kuisen én moeten ze zich vaak van meer en moeilijkere kledij ontdoen. Denk maar aan een jumpsuit of strakke panty’s.

Ook in het ‘Royal Society for Public Health’-rapport brengen gezondheidsexperts het fenomeen nu ter sprake. Ze noemen het zelfs problematisch. De experts hebben immers een rondvraag gedaan bij meer dan 2.000 mensen die gezondheidsproblemen hebben waardoor ze vaak moeten plassen. 2 op de 5 ondervraagden zeggen dat ze minder vaak op stap durven te gaan, omdat ze bang zijn dat de nood op een bepaald moment te hoog zal zijn. Daarnaast wordt Jan met de pet beïnvloed. Als er lange wachtrijen zijn - of als er simpelweg geen toiletten in de buurt zijn - zijn mannen en vrouwen geneigd om hun plas op te houden, en dat is ook niet zo gezond. Zeker niet als het vaak gebeurt.

“Openbare toiletten zijn even onmisbaar als verkeerslichten op straat", besluiten de experts. In het rapport eisen ze dan ook meer toiletten voor vrouwen dan voor mannen. Minstens tweemaal. Dat klinkt op zich logisch, wat denk jij? Moeten er meer toiletten voor vrouwen komen?

Van Hautegem en Rogiest stellen nog een andere oplossing voor: meer genderneutrale toiletten. Ook dan zouden de gemiddelde wachttijden voor mannen en vrouwen even lang zijn. Een extra voordeel is dat er op die manier geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, zodat transgenders niet langer worstelen met de keuze voor de ‘juiste’ wc.