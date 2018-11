Experts delen tips om te blijven lopen tijdens herfst en winter LDC

11 november 2018

14u34 1 Fit & Gezond Als de dagen korter en kouder worden, vraagt dat extra discipline om te blijven lopen. Slaag jij er nog elke week in om je sportschoenen uit de kast te halen? Proficiat. Dankzij deze praktische tips hou je dat de hele herfst en winter vol.

1. Kies de juiste kledij

Laat je niet tegenhouden door enkele regendruppels, maar investeer in een goede waterdichte jas. Dat is de gouden raad van langeafstandsloper Louise Damen. Zo’n jack beschermt je niet alleen tegen een plensbui, maar houdt je ook warm als er een gure wind waait.

Nog een extra tip: wanneer de temperaturen het vriespunt naderen, gebruikt Damen ook leggings en armwarmers om zich aangenaam warm te houden. “Het is heel belangrijk dat jij je spieren warm houdt”, vertelt ze aan The Independent. Als het erg koud is, kan je ook een muts dragen.

2. Hou rekening met de wind

Voor je aan de looptocht begint, check je best eerst een gedetailleerd weerbericht. “Op een winderige dag loop ik het liefst eerst tegen de wind in. Als ik terugkeer naar huis kan ik profiteren van de wind in de rug”, tipt personal trainer Luke Worthington.

3. Vergeet je opwarming niet

Even opwarmen is altijd belangrijk, maar als het kouder wordt, is een goede voorbereiding des te crucialer. “Bij koud weer gaan je spieren zich aanspannen”, legt apotheker Abbas Kanani uit. “Door op voorhand goed op te warmen, vermijd je spierpijn achteraf.”

4. Let op je ademhaling

Heb je soms het gevoel dat het moeilijker is om te ademhalen bij frisse temperaturen? Je beeldt het je niet in: door de winterlucht vernauwen je luchtwegen, waardoor ook je ademhaling moeilijker verloopt.

Andy McGhee, oprichter van fitness Pinnacle Performance, kent een handig trucje om je ademhaling onder controle te krijgen. “Ik noem het de ‘drie in en drie uit’-oefening. Bij elke drie stappen die je zet, adem je in. Bij de volgende drie stappen adem je weer uit. Zo simpel is het.”

Bij vriestemperaturen is het ook aangeraden om door je neus in te ademen en door je mond uit te ademen. Op die manier verwarm je de koude lucht voordat die je longen bereikt.

5. Drink voldoende

Het advies om veel te drinken als je sport in de zomer ligt voor de hand, maar ook bij koudere omstandigheden zweet je. “Drink voldoende, ook als je geen dorst hebt”, raadt Worthington nog aan.

6. Schakel je vrienden in

Als het buiten donker is, is het heel verleidelijk om je in de zetel te nestelen. De beste oplossing, ook al is het een groot cliché? Zoek een loopmaatje. “Sporten is gewoon leuker als je met anderen kunt trainen”, bevestigt Damen. “Vind je niet meteen een vriend of vriendin die samen met jou wilt lopen? Sluit je dan aan bij een loopgroep.”