Experten doorprikken fabeltjes over borstvoeding: “Neen, je krijgt géén hangborsten”

Ben je sneller weer op gewicht als je borstvoeding geeft?

Lies Versavel: “Tijdens de borstvoedingsperiode verbruik je meer calorieën dan normaal, zo’n 500 extra per dag. Dat kan ervoor zorgen dat je de zwangerschapskilo’s sneller verliest. Maar focus liever niet op je gewicht. Gun je lichaam de tijd om te herstellen. Ontzwangeren duurt minstens even lang als een zwangerschap.”

Moet je tijdens de borstvoedingsperiode letten op wat je eet en drinkt?

“Na de zwangerschap mag je in principe weer alles eten. Kies voor voeding die je gewoon bent en eet gezond. Een glaasje alcohol af en toe kan best, maar hou het beperkt en zorg ervoor dat de alcohol vóór het volgende voedingsmoment uit je bloed is. Drink je toch eens veel alcohol, dan is het beter om even niet aan de borst te voeden. Gekolfde melk uit de diepvries kan dan een oplossing bieden. Hou er rekening mee dat alcohol de melkproductie remt. Ook medicatie komt in de moedermelk terecht. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar vraag raad aan je arts.”

Hoe goed is borstvoeding voor de gezondheid van je kind?

“Moedermelk is perfect afgestemd op de behoeften van je baby. Het levert niet alleen de nodige eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen, het bevat ook immuunglobulines: levende antistoffen die je kind tegen tal van aandoeningen beschermen. Een grote troef, want het immuunsysteem van een baby is nog volop in ontwikkeling. Borstvoeding geeft je baby als het ware dagelijks een vaccin dat zijn immuniteit boost en verlengt zo de bescherming die je baby tijdens de zwangerschap kreeg. Dat levert heel wat gezondheidsvoordelen op. Het is bewezen dat borstvoeding de kans op middenoor- en hersenvliesontsteking, en luchtweg- en darminfecties verkleint. En ook het risico op andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, astma en allergieën zou bij borstgevoede baby’s lager liggen.”

Tijdens de eerste maanden heeft een baby acht tot twaalf voedingen per dag nodig. Dat je kind ’s nachts wakker wordt en om voeding vraagt, is dus heel normaal Lies Versavel, lactatiekundige bij De Bakermat

Zijn die gezondheidsvoordelen niet wat overroepen?

Emily Oster, een Amerikaanse professor economie, nam tal van wetenschappelijke opvoedingsstudies onder de loep en bundelde ze in haar boek Cribsheet. Dat leverde enkele opvallende conclusies op, ook over borstvoeding. Volgens de Amerikaanse zijn de voordelen overroepen. “Voor langetermijnvoordelen zoals minder kans op diabetes bestaat weinig overtuigend bewijs”, zegt Oster.

Ook in eigen land roepen specialisten op om genuanceerd te blijven. “Borstvoeding heeft absoluut voordelen, maar we kunnen niet negeren dat het bewijs voor heel wat langetermijneffecten onvoldoende sterk is”, zegt dokter Linde Goossens, neonatologe in het UZ Gent. “Als we alle studies over borstvoeding en astma samenleggen, weten we dat het beschermende effect van borstvoeding zeer klein is, ook al beweren sommige studies het tegendeel. Dat precies de resultaten van minder goede onderzoeken wijd gepubliceerd worden, is jammer. Mensen krijgen zo verkeerde informatie mee. Ook de stelling dat borstvoeding allergieën helpt voorkomen en voor een hoger IQ zorgt, is onjuist. Het IQ van een kind wordt vooral door de sociale status en het opleidingsniveau van de moeder bepaald, niet door het al dan niet geven van borstvoeding. Heel wat studies corrigeren belangrijke omgevingsfactoren onvoldoende.”

Toch is de neonatologe ook duidelijk over de voordelen. “Dankzij de antistoffen in moedermelk is de baby beter beschermd tegen infecties. Zeker bij vroeggeborenen is dat een belangrijke troef. Maar in de kliniek zie ik mama’s die panisch zijn omdat borstvoeden niet of niet lang genoeg lukt. Alsof ze met kunstvoeding de toekomst van hun kind schaden. Borstvoeding blijft de eerste keuze. Als het lukt is dat prima – ook voor je eigen gezondheid trouwens – maar laten we niet omgekeerd redeneren en denken dat een kind met kunstvoeding obesitas, astma of andere gezondheidsproblemen zal krijgen. Dat bezorgt mama’s niet alleen een gigantisch schuldgevoel, het is wetenschappelijk gezien ook onjuist.”

Ook met verhalen over een betere moeder-kindbinding door borstvoeding heeft dokter Goossens het moeilijk. ‘Voor een goede hechting spelen ook heel wat andere factoren mee. Voor het welzijn van mama’s kan ik er niet genoeg voor pleiten om genuanceerd te blijven en onnodige stress te vermijden.”

Borstvoedingsbaby’s slapen minder snel door. Hoe komt dat?

Lies Versavel: “Tijdens de eerste maanden heeft een baby acht tot twaalf voedingen per dag nodig. Dat je kind ’s nachts wakker wordt en om voeding vraagt, is dus heel normaal. Moedermelk is een stuk lichter verteerbaar dan flesvoeding en geef je op vraag. Dat betekent dat je kind vaker kleinere hoeveelheden drinkt. Ook de kunstvoedingsindustrie evolueert stilaan in de richting van frequentere, kleinere voedingen en volgt zo steeds meer het ritme van de baby.”

Krijg je hangborsten als je borstvoeding geeft?

“Dat borstvoeding je borsten doet verslappen, is een hardnekkige misvatting. Door de hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap maken je borsten zich klaar op de komst van je baby en vergroot het borstklierweefsel. Dat je borsten veranderen, heeft dus niets met borstvoeding te maken. Een zwangerschap verandert je borsten sowieso, of je nu kunst- of borstvoeding geeft.”

Hoe kun je de taken goed verdelen als je borstvoeding geeft?

“Dat je kunstvoeding makkelijker kan ‘uitbesteden’ dan borstvoeding, spreekt voor zich. Als je borstvoeding geeft, moet je beschikbaar zijn. Tijdens het voeden komen er heel wat hormonen vrij, waaronder oxytocine. Dat maakt je rustig en bevordert de moeder-kindbinding. Een voedingsmoment is dus ook bedoeld als een ontspanningsmoment. Het verplicht mama’s om even te gaan zitten. We weten uit studies dat moeders die borstvoeding geven trouwens niet langer aan het voeden zijn dan mama’s die kunstvoeding geven. Dat neemt niet weg dat die nachtelijke voedingen best zwaar kunnen zijn. Een co-sleepingbed voor je baby kan een handig hulpmiddel zijn. Zo hoef je voor het voeden je bed niet uit. Verder is het belangrijk om je na de bevalling goed te omringen, of je borstvoeding geeft of niet, zeker tijdens die eerste zes intensieve weken. Schakel een vroedvrouw en kraamverzorger in, doe een beroep op familie en vrienden … en gun jezelf zo veel mogelijk rust.”

Borstvoeding zou meer genormaliseerd moeten worden. Onze maatschappij heeft daarin een belangrijke rol te spelen. Vrouwen die hun kind lange tijd borstvoeding geven, moeten zich vandaag haast verdedigen Lies Versavel, lactatiekundige bij De Bakermat

Is borstvoeding mogelijk bij een borstvergroting of -verkleining?

“In beide gevallen is het moeilijk te voorspellen of borstvoeding nog mogelijk is. Veel hangt af van de operatietechniek, de littekens … Bij de ene vrouw lukt het vanzelf, andere vrouwen combineren borstvoeding met kunstvoeding. Daar bestaan tegenwoordig handige hulpmiddelen voor. Met een borstvoedingshulpset drinkt je baby aan de borst, en krijgt hij via een fijn slangetje in de mondhoek tegelijkertijd extra kunstvoeding of afgekolfde moedermelk bij. Voor mama’s met een onvolledige melkproductie is het een fijne manier om hun kind toch te kunnen borstvoeden.”

Mag je borstvoeding geven in het openbaar?

“Of je baby nu aan de borst drinkt of een flesje krijgt, je kind voeden zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Toch ontstaat er geregeld commotie over borstvoeden in publieke ruimtes. Heel jammer. Bij De Bakermat ontwikkelden we een borstvoedingsvriendelijke sticker. Winkels of horecazaken waar borstvoedende mama’s welkom zijn, kunnen zich op onze website registreren en de sticker op hun etalage kleven. Heel wat moeders voeden het liefst op een discrete manier, maar ik vind niet dat we hen moeten verplichten om zich met doeken te bedekken. Borstvoeding zou meer genormaliseerd moeten worden. Onze maatschappij heeft daarin een belangrijke rol te spelen. Vrouwen die hun kind lange tijd borstvoeding geven, moeten zich vandaag haast verdedigen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Doet borstvoeding geven pijn?

“De eerste dagen kan het voeden onaangenaam voelen omdat het bindweefsel in de tepels uitrekt. Daarna hoort borstvoeding geen pijn te doen. Toch kan het soms misgaan, denk maar aan pijnlijke kloven, borstontstekingen … Roep bij pijn altijd de hulp van een vroedvrouw of lactatiekundige in. Mogelijk hapt je baby niet goed aan. Vaak kunnen we met kleine tips en het bijsturen van de voedingshouding vrouwen weer op weg helpen. Ook het stimuleren van huid-op-huidcontact kan een verschil maken. Door je baby na de geboorte meteen op je blote borst te leggen, prikkel je zijn fysiologische reflexen én je melkproductie. Ook daarna blijft huidcontact trouwens erg belangrijk. Het draagt bij tot een goede hechting en bezorgt je baby een veilig gevoel. Ook kunstvoedingsbaby’s hebben uiteraard baat bij heel veel huidcontact. Iedere baby heeft de behoefte om veel vastgehouden te worden.”

Moeders die exclusief borstvoeding geven én hun baby op vraag voeden, zijn de eerste zes maanden bijna even goed tegen zwangerschap beschermd als wie de pil slikt Lies Versavel, lactatiekundige bij De Bakermat

Hoelang geef je het best borstvoeding?

“Borstvoeding is een heel emotioneel geladen thema. Als mama moet je vooral doen wat voor jou het beste voelt. We vinden het belangrijk om vrouwen de voordelen van borstvoeding mee te geven en hen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar het is nooit de bedoeling om ze een schuldgevoel te bezorgen. Iedere mama maakt haar eigen keuzes. Of je wel of niet voor borstvoeding kiest, maakt je heus geen betere of slechtere moeder. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om baby’s tot zes maanden exclusief borstvoeding te geven. Daarna en tot de leeftijd van twee jaar heeft je kindje ook bijvoeding nodig die andere belangrijke voedingsstoffen bevat. Ondanks die aanbevelingen stoppen heel wat Belgische vrouwen sneller. Zodra ze de professionele draad weer oppikken, bouwen ze de borstvoeding gedeeltelijk of volledig af. Ik ben ervan overtuigd dat een langere moederschapsrust zoals in Scandinavische landen ook bij ons zou helpen om borstvoeding en werken makkelijker te combineren.”

Klopt het dat je niet zwanger kan worden tijdens de borstvoeding?

“Moeders die exclusief borstvoeding geven én hun baby op vraag voeden, zijn de eerste zes maanden bijna even goed tegen zwangerschap beschermd als wie de pil slikt. Zodra je voedingsmomenten probeert te rekken of bijvoeding geeft, stopt het beschermende effect. Tijdens de borstvoedingsperiode kan je niet zomaar elk hormonaal anticonceptivum gebruiken. De oestrogenen in de klassieke combinatiepil remmen de melkproductie. Een minipil bevat alleen progesteron en is wel veilig. Ook een hormoonspiraal of het condoom zijn goede opties.”

