Expert over chronisch slaaptekort bij pubers: “Langer dan twee uur uitslapen géén goed idee”

Om de vier jaar peilt de Wereldgezondheidsorganisatie in 49 landen naar de gezondheid van jongeren. Begin dit jaar werd het slaaprapport gepubliceerd. 11.000 Vlaamse jongeren werden hiervoor ondervraagd door de UGent en wat blijkt: onze jongeren slapen te weinig én slecht. “Middelbareschooljongeren, van 13 tot 18 dus, hebben gemiddeld negen à tien uur slaap per nacht nodig, maar de helft raakt zelfs niet aan acht uur per nacht. Eén op de twee bereikt die absolute ondergrens niet eens. Dat is problematisch”, zegt slaaponderzoeker en doctoraatsstudente Anneke Vandendriessche (UGent).

En toch gaat er weinig aandacht naar uit, vindt ze. We associëren pubers immers met lange uitslaapsessies en weekenddagen die pas rond de middag beginnen, waardoor we er vaak ten onrechte licht overgaan. “Op korte termijn leidt slaapgebrek tot concentratieproblemen”, zegt ze. “Niet handig als je op de schoolbanken zit. Je wordt ook sneller ziek en bent vaker ongelukkig omdat je problemen niet de baas kunt. Op lange termijn wordt slaapgebrek gelinkt aan een verhoogde kans op hart- en vaataandoeningen, overgewicht, diabetes en depressie.”

Elke dag opnieuw bepaalt je slaap hoeveel energie je hebt. Als je moe bent, beweeg je weinig. Als je weinig beweegt, raak je moeilijker in slaap en is je slaapkwaliteit slechter Anneke Vandendriessche (UGent)

Vicieuze cirkel

Naast gezond eten en genoeg bewegen is genoeg slapen dan ook de derde basispijler van een goede gezondheid. “Elke dag opnieuw bepaalt je slaap hoeveel energie je hebt. Als je moe bent, beweeg je weinig. Als je weinig beweegt, raak je moeilijker in slaap en is je slaapkwaliteit slechter. Een vicieuze cirkel. En het gaat nog verder. Als je te weinig slaapt, krijg je meer zin in zoetigheden en kun je daar minder goed aan weerstaan. Er is dan ook een duidelijke link tussen slecht slapen en gewichtstoename”, aldus de onderzoekster. “’s Avonds vet of suiker consumeren, leidt sowieso tot een slechtere slaap.”

Niet dat veel tieners daar per se wakker van liggen. “Weinig slapen en moe zijn, is een tikkeltje stoer. Veel slapen is niet per se cool”, beseft ze. Maar hun slaaptekort heeft niet alleen met slaapattitude te maken, het hangt ook samen met het puber zijn en de daarbij horende hormonenoorlog. Met in de hoofdrol: het slaaphormoon melatonine. “Dat vertelt ons hoofd en lijf dat het nacht wordt en brengt ons stilletjesaan in slaapstand. Het doet dat automatisch, naargelang de hoeveelheid licht. Tijdens de pubertijd schiet dat hormoon plots veel later in actie, waardoor pubers ’s avonds nog klaarwakker zijn.”

En zo wordt iedereen vanaf zijn dertiende pardoes een avondmens. De ouders zien het vaak met lede ogen aan. “Pas rond je twintigste draait de productie van slaaphormoon weer op normale toeren. Tieners kunnen er dus écht niets aan doen, ze worden gewoon veel later moe.”

Blauw ochtendlicht

Bijkomende factor is het heldere, blauwe ochtendlicht dat laptops en schermen uitstralen. “Dat blokkeert de aanmaak van slaaphormoon, waardoor we niet in slaapmodus belanden. Je gsm of laptop aan de kant zetten en meteen inslapen is een illusie, want die blootstelling zindert nog anderhalf uur na. Wie om 22 uur nog zit te tokkelen, zal dus pas rond 23.30 uur moe beginnen te worden en kunnen inslapen. Net daarom moet je die toestellen anderhalf uur voor je gaat slapen mijden. Of op zijn minst die blauwe lichtfilter opzetten. Kwestie van de natuur zijn gang te laten gaan en je lijf niet in de luren te leggen.” Een lockdownuitdaging voor pubers én hun ouders.

De schoolbel in het middelbaar later laten rinkelen, is dé oplossing. Dat vergt wat organisatie, maar het zou een immens verschil betekenen voor de gezondheid en het mentale welzijn van jongeren Anneke Vandendriessche (UGent)

Maar zelfs als je schermen ’s avonds achterwege laat, is onze maatschappij niet afgestemd op de hormonale realiteit bij pubers. Of je nu 8 of 16 bent, alle scholen starten zowat op hetzelfde uur. “Pubers worden sowieso later moe, slapen daardoor later in en moeten toch vroeg opstaan. Hoewel hun hele lijf daartegen protesteert. Zo bouw je al snel een slaaptekort op, met alle gevolgen van dien”, weet Vandendriessche. “De schoolbel in het middelbaar later laten rinkelen, is dé oplossing. Dat vergt wat organisatie, maar het zou een immens verschil betekenen voor de gezondheid en het mentale welzijn van jongeren.” Niet dat we daarom moeten overschakelen op namiddagonderwijs, zegt ze. “Uit een Australische studie blijkt dat zelfs een halfuurtje later starten al een duidelijk positief effect heeft.”

Wekelijkse jetlag

In afwachting daarvan dan maar lang uitslapen tijdens de lockdown en in het weekend, kwestie van de achterstand in te halen? “Da’s geen oplossing, want vroeg of laat moet die tiener weer in het normale stramien stappen, en dat zal pijn doen. Als je al die weken of maanden consequent uitslaapt, is de regelmaat weg uit je slaappatroon. Terwijl dat een weldaad is voor je lijf: altijd op hetzelfde uur gaan slapen en op hetzelfde uur opstaan.”

Als je tiener op zaterdag en zondag tot ’s middags in zijn bed ligt, heeft hij daar tot woensdag last van. Je kunt het vergelijken met een wekelijkse jetlag, waarvan je telkens een paar dagen moet bekomen

Zelfs uitslaapsessies tijdens het weekend kun je beter beperken. “Als je tiener op zaterdag en zondag tot ’s middags in zijn bed ligt, heeft hij daar tot woensdag last van. Je kunt het vergelijken met een wekelijkse jetlag, waarvan je telkens een paar dagen moet bekomen. Of je slaperig voelen overdag en ’s avonds toch niet kunnen inslapen: typische jetlagsymptomen. Als je wilt uitslapen, beperk je dan tot één extra slaapcyclus of maximaal twee uur langer slapen. Dat verschil is makkelijker terug te schroeven. Stap je op weekdagen om 7.30 uur uit de veren, blijf dan in het weekend tot uiterlijk 9.30 uur soezen.”

Bovendien blijken die gestolen weekenduren niet bijzonder kwalitatief en dus ook niet bijster nuttig. “Ons lichaam heeft een interne klok die wordt afgesteld op basis van dagelijkse omgevingsfactoren. De krachtigste factor is licht. Als je uitslaapt, slaap je minder vast omdat je interne klok wéét dat de dag is begonnen. Ook al lig je nog te snurken.”

Gelukkig maakt datzelfde blauwe ochtendlicht opstaan wel een pak draaglijker. “Buiten ontbijten of even wat licht tanken, doet wonderen en kikkert je meteen op.”

Tips voor goede slaaphygiëne

• Zowel voor kinderen, pubers als volwassenen geldt: regelmaat is alles. Probeer elke dag rond hetzelfde uur te gaan slapen en ongeveer op hetzelfde uur op te staan.

• Beweeg voldoende en let op je voeding. Vermijd ‘s avonds vette gerechten, sterk gesuikerde drankjes of toetjes

• Ook schermlicht mijd je ‘s avonds het best. Leg desnoods je smartphone in een andere kamer.

• Als je een piekeraar bent, voorzie dan in een rustmoment overdag om al wat te reflecteren. Zo hoef je dat niet, of minder in je bed te doen.

• Fan van uitslapen? Voeg dan maximaal 2 uur, of één slaapcyclus, toe en vermijd een jetlag.

• Volg je al deze tips op en worstel je toch nog met inslapen? Houd dan twee weken lang consequent dezelfde slaapuren aan. Verwacht niet dat je van de ene op de andere dag vroeger moe wordt of beter slaapt.

