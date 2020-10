Expert over blessureleed Hazard: “Stress kan blessures veroorzaken, zeker als sporters zich willen bewijzen”

Wat is stress en wat kunnen de gevolgen zijn?

Stress is een reactie van ons lichaam op een vermeende of echte vijand. “Ons autonoom zenuwstelsel schiet dan in actie, zonder dat je daar veel controle over hebt”, zegt dokter Luc Swinnen, ervaren stresscoach en auteur van het boek ‘Rust voor je brein’. “Stress heeft op vier vlakken gevolgen voor de mens. Allereerst op lichamelijk vlak: je ademt sneller, je hebt een hogere bloeddruk, de spieren spannen zich op, je zweet meer, je maag- en darmstelsel is ontregeld, je kan last hebben van nek- en spierpijn,… Het hele lichaam staat eigenlijk in vechtmodus, zoals je dat ook ziet bij roofdieren.”

Ook emotioneel zijn de gevolgen niet te onderschatten. Dat uit zich meestal in angst of agressie. “Daarnaast kan je ook cognitief last hebben”, weet Luc Swinnen. “Mensen worden vergeetachtig of ontwikkelen een tunnelvisie waarbij ze enkel maar aan presteren kunnen denken. Op sociaal vlak, tot slot, kunnen patiënten met stress soms helemaal anders omgaan met mensen in hun omgeving. Die beschouwen ze vaak als ‘de vijand’, ook al is dat niet het geval.”

Stress kan blessures veroorzaken, zeker als de sporter in kwestie zich wil bewijzen bij een nieuw team Dr. Luc Swinnen

Topsporters, en dus ook voetballers, leiden alleszins een stressvol leven, waar de druk om te presteren hoog ligt. “Tel daar een transfer, een nieuw team met nieuwe leiding en een verhuis bij, en het algemene stressniveau schiet de lucht in”, zegt Luc Swinnen. “Die stress kan blessures veroorzaken, zeker als de persoon in kwestie zich wil bewijzen bij een nieuw team.”

Tijdens een voetbalmatch worden de spieren en de pezen van de spelers door stress extra opgespannen. “Je kan het vergelijken met een sprinter die wacht op het startschot om te vertrekken”, legt Luc Swinnen uit. “Dat geeft een enorme spanning op de benen. Die spanning kan bij mensen met veel stress blessures veroorzaken. Uiteraard zullen topsporters zich opwarmen om blessures te vermijden, maar in het heetst van de strijd kan extra spanning ervoor zorgen dat dat niet voldoende is. Bovendien kan het denkvermogen worden aangetast door stress. Dat betekent dat iemand in die situatie wat nonchalanter wordt, bijvoorbeeld bij de opwarming voor een fysieke inspanning.”

Testen op het stresshormoon

Het fenomeen is gekend. Sommige voetballers laten zich dan ook regelmatig testen op het stresshormoon cortisol. “Dat kan door speeksel of via een bloedtest”, zegt Luc Swinnen. “De resultaten daarvan moeten wel genuanceerd worden, want een goede cortisolbepaling moet toch aan een aantal voorschriften voldoen. Zo moet het voor 10 uur ’s morgens gebeuren. De vraag is natuurlijk wat je doet als de stress te hoog is. Bepaalde anti-stresstechnieken kunnen helpen, maar je kan moeilijk de match links laten liggen wegens te veel stress.”

Ook recreatieve sporters die met stress te kampen hebben, kunnen gemakkelijker last hebben van blessures Dr. Luc Swinnen

Niet alleen topsporters moeten opletten. Ook wie in het weekend gaat joggen of fietsen om de stress van de werkweek weg te sporten, is maar beter voorzichtig. “Ook recreatieve sporters die met stress te kampen hebben, kunnen gemakkelijker last hebben van blessures”, aldus Luc Swinnen. “Ik ben dus zeker geen voorstander van overtraining. Het is veel gezonder om je stress te verminderen door bijvoorbeeld in het bos te gaan wandelen. Ik geloof erg in de theorie van de 10.000 stappen, zo’n drie keer per week. Je gebruikt je spieren en je traint je lichaam, maar het is veel minder belastend. Je moet vooral luisteren naar je lichaam, overdrijven is nooit goed.”

Wat kan je doen om stress te verminderen?

Gezonde voeding, regelmatig rustmomenten inlassen en voldoende beweging kunnen al veel betekenen op het vlak van stressvermindering. Daarnaast zijn er enkele beproefde technieken die je kan toepassen. “Mensen met een druk leven kunnen gebaat zijn bij mental training. Dat zijn technieken die je door de dag kan toepassen. Ik kan bijvoorbeeld de 4-7-8-ademhaling aanraden: 4 seconden inademen, 7 seconden aanhouden, en 8 seconden uitademen. Zo maak je een hormoon aan dat rust geeft. De essentie is dat je langer uitademt dan inademt. Door die techniek regelmatig te oefenen, wordt het op termijn een reflex. Doe je het in bed, dan zal je ook veel gemakkelijker in slaap vallen. Daarnaast zijn visualisatie-oefeningen zeer efficiënt. Zo kan je je een beeld vormen van jezelf in zeer goede gezondheid. Het helpt als je een concrete ervaring in je leven kunt oproepen waar je dat ook werkelijk gevoeld hebt. Of visualiseer dat je een belangrijke uitdaging hebt gehaald. Dat je een doelpunt maakt. Dat is zeer effectieve mental training.”

Ook langere trajecten, zoals de begeleiding door een psycholoog, kunnen stress verminderen. “Een traject bij een psycholoog, of een mindfulnesstraining, biedt zeker ook voordelen, maar dat vergt al een grotere inspanning. Zeker in de sportwereld, waar alles snel moet gaan, kunnen mental training en visualisaties gemakkelijker toegepast worden tussen de dagelijkse bezigheden.”

Elke dag een rustmoment inlassen doet wonderen voor je gezondheid Dr. Luc Swinnen

Minder stress kan dus zorgen voor heel wat minder fysieke ongemakken. “Door stress verlaagt je immuniteit, waardoor je sneller ziek wordt”, verklaart Luc Swinnen. Dat kan gaan om een eenvoudige verkoudheid, maar ook om ernstigere zaken. Bestaande aandoeningen, zoals rugpijn of gewrichtspijn, kunnen zeker ook erger worden door stress. Of denken we maar aan het fenomeen karōshi in Japan, waarbij mensen letterlijk doodvallen door de hoge werkdruk. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat weinig stress een remedie is tegen alle mogelijke aandoeningen. Zo is nog niet aangetoond dat er een verband is tussen stress en kanker. Maar voorkomen is zeker beter dan genezen. Elke dag een rustmoment inlassen, een wandeling bijvoorbeeld, doet wonderen voor je gezondheid.”

