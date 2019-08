Exclusief recept uit nieuwe boek Pascale Naessens: zalmburgers met broccolipuree Redactie

Bron: Content redactie 1 Fit & Gezond Vorig jaar bracht Pascale Naessens het kookboek Nog eenvoudiger uit. Terug naar de basis, koken met maar vier ingrediënten. “In de supermarkt, aan het fornuis, in je hoofd. Het is haalbaar.” In september komt Nog eenvoudiger 2 uit. In primeur delen we hier een van de nieuwe recepten.

Zalmburgers met broccolipuree

• 2 zalmfilets zonder vel

• 1 broccoli

• 8 lente-uitjes

• 2 knoflookteentjes

Hak 5 lente-uitjes fijn en stoof ze samen met de broccoli gaar in wat water met een flinke scheut olijfolie. Snijd 2 knoflookteentjes en nog 2 lente-uitjes fijn. Doe ze samen met de zalm in een blender, voeg wat peper en zout toe en mix fijn. Vorm burgers van het zalmgehakt en bak ze 2 minuten aan elke kant in flink wat olijfolie aan. Giet het water van de broccoli af, voeg weer een flinke scheut olijfolie toe en pureer. Kruid met peper en zout. Versnipper het overgebleven lente-uitje en maak een sausje van 4 eetlepels sojasaus, 2 eetlepels olijfolie en het versnipperde uitje. Lepel de broccolipuree op een bord, leg er een zalmburger op en serveer met het sojasausje.

(lees verder onder de foto)

