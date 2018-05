Exact zoveel uren sport heb je nodig om je brein gezond te hebben TK

31 mei 2018

17u40

Bron: TIME Magazine Fit & Gezond We worden zowat dagelijks gebombardeerd met berichten die ons vertellen dat sport belangrijk is voor de gezondheid. Meestal gaat het daarbij over de link met hart- en vaatziektes, maar dat zijn niet de enige organen die met een regelmatige jogsessie gebaat zijn. Beweging is immers ook cruciaal voor je brein.

Er zijn al heel wat studies gevoerd naar hoe lang je precies moet sporten om gezond te zijn - want laat ons wel wezen: de meesten van ons doen liever iets anders dan fitnessen en vinden het absolute minimum meer dan genoeg. Uit al die onderzoeken werd geconcludeerd dat zo'n 150 minuten per week sporten aan een gemiddelde tot hoge intensiteit voldoende is om je hart in topconditie te houden. Maar is dat ook genoeg voor je brein?

Een zopas gepubliceerde studie in het tijdschrift Neurology probeerde die vraag op te lossen. Dr. Joyce Gomes-Osman van de universiteit van Miami verzamelde data van bijna 100 bestaande onderzoeken, goed voor zo'n 11.000 mensen. Die hadden allemaal een iets oudere leeftijd en werden regelmatig aan tests onderworpen om hun hersenfuncties te testen.

Twee uur per week

Wat bleek? De mensen die 52 uur sportten over een periode van zes maanden, toonden de beste vooruitgang op het vlak van cognitieve vaardigheden - zelfs als ze al de eerste tekenen van bijvoorbeeld dementie vertoonden. Met andere woorden: je brein is sneller tevreden dan je hart, met zo'n twee uur sport per week.

"Ik denk niet dat 52 het magische nummer is", nuanceert Gomes-Osman. "Natuurlijk is dat niet voor iedereen hetzelfde. Maar het resultaat geeft wel duidelijk aan dat sport niet alleen belangrijk is voor je lichaam, maar ook voor je geest." Ze wil nu verder onderzoeken welke soort beweging nu precies het beste is voor je mentale welzijn. "Is het aerobische activiteit, gewichtheffen of net sporten waarbij geest en lichaam gecombineerd worden, zoals tai chi?" Het is voor haar ook een heel persoonlijke zoektocht. "Mijn grootvader is gestorven met alzheimer, en ik had hem graag verteld hoe hij precies had moeten sporten om de ziekte zo lang mogelijk op afstand te houden."