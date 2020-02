Evy Gruyaert liet speciale piercing zetten tegen migraine, maar werkt die ook écht?

14u08 2 Fit & Gezond Opvallend nieuws van Evy Gruyaert (40). Zij liet recent een speciale piercing in haar oor zetten die als wondermiddeltje zou werken tegen migraine, iets waar Evy al heel haar leven mee kampt. Maar helpt zo’n piercing ook echt om aanvallen te verminderen en te voorkomen? “Wellicht gaat het louter om een placebo-effect”, aldus Jan Versijpt, kliniekhoofd Neurologie in het UZ Brussel.

De piercing waar het allemaal om draait is de ‘daith piercing’. Die wordt aan de binnenkant van je oor gezet, net boven de tragus, het kraakbeen aan de voorzijde van de oorschelp en zou dé heilige graal zijn tegen migraine. Het woordje zelf komt van het Hebreeuwse “da’ath”, wat kennis of intelligentie betekent. Ironisch genoeg is er amper iets geweten over het nut van deze speciale piercing. “Buiten dat er geen wetenschappelijk bewijs is, weten we nagenoeg niets over de effectiviteit van de daith piercing”, steekt neuroloog Jan Versijpt van wal. “Zo is er geen enkele klinische studie gedaan waarbij mensen met migraine systematisch opgevolgd werden nadat ze zo’n piercing lieten zetten. In de wetenschappelijke literatuur is er slechts één rapport met één patiënt te vinden die zich beter voelde, wat natuurlijk niks zegt”, aldus Versijpt.

Al begrijpt Versijpt wel waar het idee vandaan komt. “Believers zeggen dat de plaats waar de piercing gezet wordt een acupunctuurpunt is. Nu ja, nagenoeg elk puntje op je lichaam komt wel voor in één of ander acupunctuurschema. Maar waar ze het meest naar verwijzen, is dat de piercing een tak van de nervus vagus, een van de twaalf hersenzenuwen, zou stimuleren en dat is géén onzin in de context van migraine.”

“Bij sommige patiënten, al is dit geen standaard behandeling, wordt de nervus vagus via een externe stimulator via de nek geprikkeld om migraine-aanvallen te verminderen”, gaat de neuroloog verder. “De nervus vagus is namelijk een lange, zwevende hersenzenuw die loopt via de nek én over een takje beschikt. Dat takje bezenuwt het oor, en het is dat deeltje van het oor waar de daith piercing zit. Je zou dus kunnen zeggen dat het hier in beide gevallen om vagusstimulatie gaat. Maar aangezien er geen wetenschappelijk uitsluitsel over bestaat, ben ik op dit moment verplicht om te zeggen dat het bij de daith piercing wellicht louter om een placebo-effect gaat.”

Toch vertelt Caroline Van Vooren, die als een van de weinigen daith piercings zet, in TV Familie dat 90 tot 95% van haar klanten haar achteraf laten weten dat het hen effectief geholpen heeft. Versijpt: “Dat je zoveel tevreden klanten hoort, komt omdat mensen die zo’n piercingshop binnenstappen al op voorhand denken dat het werkt. Bovendien krijgen de piercers voornamelijk klanten over de vloer die deze specifieke piercing ook esthetisch mooi vinden en hem überhaupt laten zetten, of ie nu helpt tegen hun migraine of niet. Daardoor krijg je natuurlijk een vertekend beeld van de effectiviteit.”

De neuroloog zou dit soort van behandeling dan ook niet aanraden aan zijn patiënten. “In mijn meer dan tien jaar ervaring als hoofdpijndokter heb ik nog niet of nauwelijks met een patiënt gesproken over deze piercing als oplossing tegen hun migraine. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die die piercings zetten dat doen met kennis van zaken, maar voor ons blijft het een techniek die risico’s zoals bloedingen of ontstekingen met zich kan meebrengen. Je blijft natuurlijk een vreemd voorwerp in je lichaam stoppen.” Al zijn er aan de andere kant ook geen grote nadelige gevolgen voor je gezondheid aan verbonden. Versijpt: “Ik zou het net zoals andere alternatieve behandelingen niet aanraden als arts, maar als patiënt met migraine begrijp ik dat je je heil zoekt bij dergelijke middeltjes. Probeer er gewoon altijd voor te zorgen dat je niets doet wat gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid of wat je een fortuin kost. Medicatie blijft immers zowel tijdens een aanval zelf, als ter preventie vanuit wetenschappelijk standpunt de best bewezen behandeling tegen migraine.”