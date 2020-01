Even strak worden als Adele? 3 pilatesoefeningen om thuis te doen Jolien Bruyninckx

12 januari 2020

09u22 0 Fit & Gezond Adele verloor veel gewicht door de combinatie van sport en gezonde voeding. De zangeres is blijkbaar fan van reformer pilates, een bewegingsvorm die Hollywood al jaren strak houdt. Maar wat is het eigenlijk? En nog belangrijker: hoe kunnen we een stukje L.A. naar onze woonkamer brengen? Wij vroegen het aan een expert.

Adele verloor recent bijna 20 kilogram. Hoe ze dat precies deed? Het Sirtfood dieet hielp haar om haar metabolisme te boosten. Daarnaast raakte bekend dat de zangeres, hoewel ze naar eigen zeggen niet graag sport, haar strakke figuur te danken heeft aan reformer pilates. Ook collega-celebs Jennifer Aniston, Kate Winslet en Madonna zweren bij de bewegingsvorm.

Pilates?

Joseph Pilates ontwikkelde de methode om soldaten te helpen revalideren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ziekenhuisbedden met veren deden dienst als de eerste reformer-toestellen. Daarnaast kennen we pilates ook als matoefening. “Wanneer mensen de eerste keer een reformer zien, geeft het vaak een akelige indruk, maar al snel ondervinden ze dat het toestel een extra dimensie geeft aan hun training”, aldus Niki Hendrikx, zaakvoerder en pilates-kenner bij Body Boutique Genk. “De reformer zorgt voor een betere techniek en creëert meer weerstand tijdens de oefeningen. De pilates grondoefeningen, die op een yogamat worden uitgevoerd, zijn iets minder zwaar. Vaak merken we ook dat mensen op de mat automatisch een eenvoudigere versie van de oefening opzoeken en zichzelf hierdoor minder uitdagen dan op de reformer.”

Effectieve workout

Adele geeft zelf aan niet graag te sporten, maar blijkbaar spreekt pilates haar toch aan. Het is dan ook een heel sneaky bewegingsvorm: “Veel oefeningen worden liggend uitgevoerd. Bovendien zweet je bij pilates niet zo veel als tijdens een high intensity workout. Daarnaast is er de ademhalingstechniek: buikademhaling. Die moeten we onszelf opnieuw aanleren: pasgeboren baby’s ademen juist, maar door stress gaan mensen doorheen hun leven steeds ‘hoger’ ademen. Een correcte ademhaling spreekt de dieperliggende spieren aan en zorgt voor een efficiënte training die niet noodzakelijk zwaar aanvoelt. Al na enkele lessen zie en voel je resultaat, dit motiveert om vol te houden”, aldus Niki Hendrikx.

Welzijn boven afvallen

20 kilogram afvallen zoals Adele is natuurlijk niet niks. Gezondheid is echter meer dan alleen gewicht verliezen. Adele gebruikt de combinatie van zowel sport als gezonde voeding en focust hiermee eerder op een levensstijl met blijvend resultaat dan een crashdieet. Niki Hendrikx: “De laatste jaren is er stilaan een mentaliteitswijziging merkbaar bij mensen. Afvallen is minder een prioriteit geworden en heeft plaatsgemaakt voor een levensstijl die mensen kunnen volhouden.”

Ready, set, go!

Matje al uitgerold? Wij selecteerden 3 oefeningen zodat jij zelf aan den lijve kan ondervinden wat pilates precies is. “Let er op dat je thuis de oefeningen correct uitvoert, want er staat geen ervaren instructor naast je om je houding te corrigeren”, waarschuwt Niki Hendrikx. “Wie blijvend resultaat wil boeken, gaat best op zoek naar een gediplomeerd instructeur.”

1. Voor sterke buikspieren en core: ‘rolling like a ball’

2. Voor strakke billen: ‘shoulder bridge’

3. Voor sterke rugspieren: ‘swimmer’