Eveline Hoste verloor in een paar maanden tijd 14 kilo, maar hoe gezond is haar eetpatroon? “Begin niet zonder nadenken aan zo’n streng dieet”

Fit & Gezond Eveline Hoste (38), Miss Belgian Beauty 2001 en de vrouw van ex-profvoetballer Bjorn De Wilde (40), is in korte tijd heel wat kilootjes kwijtgespeeld, 14 kilogram om precies te zijn. Dat deed ze door zoveel mogelijk koolhydraten te schrappen, proteïneshakes te drinken, om de 3 uur te eten en 3 keer per week te sporten. Wij vroegen aan diëtiste Sanna Mouha of dat ook een gezonde en verantwoorde manier is om af te vallen.

“Ge zijt toch niet ziek, hè?”, vroegen enkele vriendinnen van Eveline Hoste haar toen ze de ex-Miss Belgian Beauty op korte tijd 14 kilogram zagen vermageren. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken over Eveline. “Ik vond al een tijdje dat het beter zou zijn om gezonder te eten en wat tijd in mezelf te investeren. Ik voelde dat mijn conditie stilaan te wensen overliet. En ik was niet meer tevreden als ik in de spiegel keek. Ik woog simpelweg wat te veel”, aldus Eveline aan TV Familie.

Dus is ze meer regelmaat in haar leven en voeding gaan steken. Zo is ze beginnen te sporten en schakelde ze een voedingsdeskundige in om af te vallen. Die stelde voor haar een voedingsschema op voor 12 weken. Eerst puur om af te vallen, toegespitst op vetverbranding, waarbij ze zo weinig mogelijk koolhydraten mocht innemen en om de 3 uur een kleine maaltijd moest verorberen, aangevuld met proteïneshakes. “Het is duidelijk dat Eveline een proteïne- of eiwitdieet heeft gevolgd waarbij je voornamelijk eiwitten nuttigt, een klein beetje groenten en zo weinig mogelijk koolhydraten eet. In de praktijk gebruiken we zo’n dieet vaak voor mensen die veel of op korte tijd willen vermageren”, reageert diëtiste Sanna Mouha.

Aan het begin van het dieet worden koolhydraten echter bijna volledig geschrapt waardoor je geen fruit en ook bepaalde groentes zoals wortels niet mag eten. Is dat dan wel zo’n gezonde manier om af te vallen? Mouha: “Op lange termijn is dat niet gezond, maar op korte termijn kan het geen kwaad om zo’n dieet te volgen. Zeker niet als je een kilootjes te veel weegt.” Volgens Mouha is koolhydraten schrappen ook een van de makkelijkste manieren om te snoeien in het aantal calorieën dat je opneemt. “Als je wil afvallen, moet je meer calorieën verbruiken dan je inneemt. Koolhydraten zitten in zowel veel gezonde voedingsmiddelen zoals volkorenproducten en groenten, als in veel ongezonde zoals snoep, koekjes en fastfood. Als je minder koolhydraten eet, ga je dus sowieso minder calorieën opnemen. Vaak beperkt zich dat zelfs tot amper 600 à 800 calorieën per dag, waardoor je snel afvalt.”

Elektrische auto

Bovendien zal je lichaam volgens Mouha meer vetten verbranden als je koolhydraten bant uit je eetpatroon. “Ik vergelijk het graag met een elektrische auto. Die is gemaakt om op elektriciteit te rijden. Maar als die elektriciteit op is, moet je een andere brandstof vinden. Die is vaak veel vervuilender en minder goed voor je auto, maar hij rijdt wel en hij verbrandt brandstof. Dat is in ons lichaam ook zo. Koolhydraten worden in het lichaam omgezet tot glucose en dat is onze belangrijkste brandstof. Daar hebben we maar een heel kleine voorraad van, dus moet ons lichaam op zoek gaan naar een soort van vervangbrandstof als we die schrappen. Dat zijn dan in eerste instantie vetten, maar ook spieren. Daarom moet je net zoals Eveline veel eiwitten eten bij dit dieet zodat je lichaam geen spieren, maar vet verliest.”

Toch raadt de diëtiste af om het dieet lang te volgen of om er op eigen houtje aan te beginnen. “Als je het dieet zonder begeleiding volgt of te lang, is de kans op voedingstekorten groot. Bij zo’n dieet is het dus altijd aan te raden hulp in te schakelen van een diëtist of voedingsdeskundige en het niet langer dan 8 tot 12 weken te volgen. Dan loopt je gezondheid geen gevaar.”

Elke 3 uur eten

Daarnaast at Eveline om de 3 uur kleine maaltijden in plaats van 3 grote maaltijden per dag. Dat zal haar vetverbranding niet verhogen volgens Mouha, maar kan wel helpen bij gewichtsverlies. “Door vaker kleine maaltijden te eten ga je je vetverbranding of metabolisme niet versnellen, maar het zorgt er wel voor dat je hongergevoel afneemt. Als je bijvoorbeeld heel de dag niet eet of er zitten langere periodes tussen, dan is de kans groot dat je aan het einde van de dag naar de koekenkast grijpt en je overeet. Honger doet immers gekke dingen met een mens. Knabbel je daarentegen om de 3 uur op iets, zal je veel minder snel geneigd zijn die zak chips in een keer naar binnen te werken of voor andere ongezonde, grote maaltijden te kiezen. Bovendien gaat het volume van je maag verkleinen als je altijd kleinere porties eet in plaats van grote waardoor je je sneller voldaan voelt.”

Voor Eveline is het ook een makkelijkere manier om voldoende eiwitten te eten. “Bij 3 maaltijden per dag zou de hoeveelheid eiwitten waarschijnlijk veel te groot zijn. Daarom vult ze haar dieet ook aan met proteïneshakes.” Al is het volgens Mouha geen goed idee om die zonder nadenken in huis te halen. “Als je wil afvallen, heeft het helemaal geen zin om proteïneshakes te drinken. Dat zijn gewoon extra calorieën die je toevoegt aan je dieet en het kan zelfs gevaarlijk zijn omdat je een heleboel andere voedingsstoffen niet mag eten. Onder begeleiding, voor een korte termijn en als je een dieet volgt waarbij je veel eiwitten moet verorberen, kan het daarentegen geen kwaad.”

Combinatie sporten en dieet

Mouha stipt ook het belang van beweging aan. “Hoewel je vooral door een ander voedingspatroon zal afvallen, geeft de combinatie van sport en een dieet het beste resultaat. Zoals eerder gezegd moet je om af te vallen meer energie verbruiken dan je opneemt en dat kan ook door meer te bewegen. Bovendien zal je niet alleen makkelijker kilo’s verliezen, je zal je ook fitter, gezonder en steviger voelen.”

Tot slot deelt Mouha nog haar beste advies voor wie een pondje minder op de weegschaal wil zien staan. “Begin niet zonder nadenken aan een of ander streng dieet. Zoek liever eerst naar wat jouw pijnpunten zijn en pak die geleidelijk aan aan. Probeer daarna gewoon naar je gezond verstand te luisteren en vooral voldoende groenten, fruit en volkorengranen op het menu te zetten en bewerkte producten zoveel mogelijk te mijden. Je zal zien dat dat al een grote verandering zal geven op de weegschaal.”