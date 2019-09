Europeanen drinken nog steeds te veel alcohol: hoe zit dat nu weer met die richtlijn? TVM/LG

05 september 2019

De gemiddelde Europeaan drinkt het equivalent van 3 flessen wijn per week. Als gevolg van dat alcoholmisbruik sterven 800 Europeanen per dag aan ziektes als levercirrose, kanker en cardiovasculaire aandoeningen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook piekdrinken - 60 gram alcohol (zes pintjes) op één avond - blijft een groot probleem. Diensthoofd Maag-, darm- en leverziekten in het UZ Gent Hans Van Vlierberghe beantwoordt enkele vragen.

In 2016 werden 291.100 overlijdens toegeschreven aan alcoholgebruik, dat is 5,5% van alle doden in Europa. Alcohol maakt daarmee meer doden dan aids, tuberculose of geweld. Volgens de WGO sterven we vooral aan cardiovasculaire aandoeningen en neuro-psychiatrische ziektes door alcohol. “Dan denken we aan hartaandoeningen, hypertensie, depressie en zelfmoord. Maar het leidt ook tot borstkanker, hoge bloeddruk, levercirrose, vroeggeboortes ...”, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

Volgens de WGO blijft ook piekdrinken een groot probleem. In België zegt bijvoorbeeld 32,2 % van de ondervraagden de voorbije dertig dagen minstens 1 keer 60 gram alcohol (zes pintjes) op één avond te hebben genuttigd. Bij mannen komt piekdrinken drie keer meer voor dan bij vrouwen. Zo bleek uit de alcoholenquête van Goed Gevoel in januari bij 995 vrouwen tussen 18 en 65 jaar dat 13% van de vrouwen minstens één keer per maand 6 meer glazen alcohol op een gelegenheid dronk.

“Tast hele lichaam aan”

“Bij vrouwen die 4 of meer glazen alcohol in twee uur tijd drinken, spreken we over bingedrinken”, zegt Professor Hans Van Vlierberghe. “Bij mannen ligt de grens hoger: 6 glazen alcohol in een tijdspanne van twee uur. Bingedrinken is verre van onschuldig. We weten dat het een belangrijke voorloper is van problematisch drinkgedrag. Vooral jongeren die regelmatig te veel drinken, belanden op latere leeftijd vaker in de problemen. Op korte termijn zorgt zoveel drinken er in de eerste plaats voor dat je dronken wordt. Je reactievermogen vertraagt en je wordt euforisch. Maar bij écht veel drinken, kan het gevaarlijk worden. Een hoog alcoholpercentage in je bloed kan je hartritme ontregelen en je zelfs in een coma brengen. Dat kan dodelijk zijn. Kortom, overdreven drankgebruik leidt tot uiteenlopende symptomen: van heel banale klachten tot fatale.”

“De gevolgen van regelmatig alcoholgebruik voor je gezondheid zijn niet min. Alcohol tast in de eerste plaats je lever aan. Wie langdurig drinkt, kampt vaak met leververvetting, wat later tot leverontsteking, levercirrose en zelfs leverkanker kan leiden. Daarnaast zien we een duidelijke link tussen alcohol en pancreasproblemen. Je nierfunctie vermindert, je huid wordt valer, je kan een maagontsteking ontwikkelen, je vruchtbaarheid neemt af. Bij vrouwen die regelmatig drinken, stijgt het risico op een borsttumor met 20%. Kortom, alcohol tast zowat je hele lichaam aan.”

Nieuwe richtlijn

Vorig jaar bracht de Hoge Gezondheidsraad nog een nieuwe richtlijn uit omtrent alcoholgebruik waarin ze het aanbevolen aantal alcoholische consumpties fors naar beneden haalden. Zo raadden ze in de eerste plaats aan om niet meer dan 10 alcoholeenheden per week te consumeren. Met zo’n eenheid bedoelen ze een pintje van 25cl, een glas wijn van 10cl, een aperitief van 25% van 5cl of een glas sterke van 3,5cl. Bovendien mag je die 10 eenheden niet op één avond drinken, maar moet je ze verspreiden, waarbij je ook altijd een aantal alcoholvrije dagen moet inlassen.

Professor Van Vlierberghe: “Het advies mag dan strikt genomen wel luiden dat je wekelijks best maximaal tien glazen kan drinken, maar onderzoek toont aan dat er eigenlijk geen veilige bovengrens bestaat. Alcohol is en blijft een toxische stof, net zoals sigaretten. Dat beseffen velen nog onvoldoende. Hoe minder alcohol je drinkt, hoe beter. In plaats van die 10 glazen per week kan je beter naar 5 glazen per week streven. Of nog beter: laat alcohol helemaal links liggen.”