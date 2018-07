Eten voor bedtijd is niet zo slecht als je denkt Nele Annemans

10 juli 2018

09u56

Bron: Aangeboden door Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Als je wil genieten van een deugddoende nachtrust of je wil wat gewicht verliezen, zijn avondlijke snacks uit den boze, of toch niet? Wij zochten het voor je uit.

Slecht voor zure reflux

Heb je vaak last van zure reflux? Dan werd je waarschijnlijk al vaak verteld dat 's avonds minder eten, je symptomen kunnen verlichten. Maar klopt dat wel? Volgens een studie, gepubliceerd in The American Journal of Gastroenterology, alvast wel. Daaruit blijkt dat het eten van je avondmaal binnen de drie uur voordat je naar bed gaat je zeven keer meer kans geeft op reflux.

Goed voor slapeloosheid

Een zesgangenmenu net voor bedtijd naar binnen spelen, bezorgt je waarschijnlijk geen rustige nacht. Toch is ook geen goed idee om met een knorrende maag naar bed te gaan. Wat doe je dan het best? Kiezen voor een slimme snack. Eet iets lichts, kies voor complexe koolhydraten in plaats van eiwitten en blijf weg van cafeïne. Probeer liever voedingsmiddelen te eten die tryptofaan en melatonine bevatten, zoals kersen en zuivel, waarvan bewezen is dat ze je slaap bevorderen.

Slecht voor astma

Voor mensen met astma is een nachtelijke snack niet zo'n goed idee. Uit een onderzoek in The American Journal of Gastroenterology blijkt dat eten net voor bedtijd, kan leiden tot hoesten en piepen.

Niet zo slecht voor gewichtsverlies

Hoewel sommige studies een verband vonden tussen late snacks en gewichtstoename, zeggen deskundigen dat dat waarschijnlijk eerder het gevolg is van het soort voedsel dat wordt verbruikt, dan van de daad zelf. (Ook wij geven toe dat we meer snakken naar een calorierijk hapje dan een droge salade om 22 uur). Maar als je je houdt aan je gezond dieet overdag, kiest voor de juiste avondhapjes en regelmatig beweegt, zal je gewichtsverlies absoluut niet in het gedrang komen.