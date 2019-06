Espresso, latte of cappuccino? Dit is hoe verschillende soorten koffie je lichaam beïnvloeden

Valérie Wauters

04 juni 2019

12u54

Bron: HuffPost 1 Fit & Gezond Ben jij een echte koffiedrinker? Dan weet je vast hoe heerlijk die eerste slok van het zwarte goud ’s ochtends kan smaken. Bovendien zorgt het goedje ervoor dat je met een regelrechte energieboost aan je dag kan beginnen. Maar welke invloed heeft het drankje eigenlijk op je lichaam?

Het is geen geheim dat cafeïne op de ene een sterkere invloed heeft dan de andere. Waar er sommigen zijn die met gemak vier kopjes koffie kunnen drinken na de lunch en ’s avonds alsnog als een blok in slaap kunnen vallen, ben jij misschien iemand die ’s ochtends een espressootje drinkt en vervolgens strak staat voor de rest van de dag. Er is geen enkele manier om te bepalen hoe jij reageert op koffie zonder het te proberen, maar het is veilig om te zeggen dat iedereen wel een bepaalde reactie heeft op cafeïne.

“Cafeïne heeft verschillende fysiologische effecten op het lichaam. Een van de krachtige daarvan is het vermogen om het sympathische zenuwstelsel te stimuleren en adrenaline te produceren uit de bijnieren”, vertelt voedingsdeskundige Tamar Samuels daarover aan HuffPost. “Adrenaline is een krachtig hormoon dat deel uitmaakt van onze ‘vechten of vluchten’-reflex. Het vrijkomen van adrenaline in de bloedbaan verhoogt de bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie, allemaal factoren die bijdragen aan het zenuwachtige gevoel dat sommigen krijgen wanneer ze te veel koffie consumeren.”

Als algemene regel geldt: hoe hoger het cafeïnegehalte in je drankje, hoe groter de kans dat je voorgaande symptomen ervaart. Interessant is dat hoewel we espressoshots associëren met een echte cafeïneboost, twee shots van het goedje (tevens de standaard in heel wat coffeeshops) eigenlijk aanzienlijk minder cafeïne bevatten dan een ‘grande’ beker (473 ml) koffie bij Starbucks. Het verschil: 150 mg cafeïne voor de dubbele espresso, tegenover 330 mg voor een grote kop koffie.

Het probleem van de zuurtegraad

Hoewel de grootse indicator van hoe koffie je lichaam en hersenen beïnvloedt ongetwijfeld cafeïne is, kan ook de zuurtegraad van het goedje een invloed hebben op je lijf. “Mensen met ontstoken slokdarm-, maag- en/of darmweefsel kunnen bijzonder gevoelig zijn voor zure dranken als koffie, omdat de zuurtegraad van koffiedranken een brandend gevoel kan veroorzaken”, aldus Samuels. “Een studie toonde aan dat espresso, ‘French roast’ of andere donker geroosterde koffie minder irriterend kunnen zijn voor maag en darmen, omdat ze een verbinding bevatten - N-methylpyridium genaamd - die de productie van maagzuur remt.”

Wat met latte machiato’s?

Een ander ding dat een invloed heeft op de manier waarop we op koffie reageren? Alle dingen die we eraan toevoegen. Veel melk in je koffie gieten kan de zuurtegraad ervan bijvoorbeeld aanzienlijk verhogen. Ook suiker en boter gooien we weleens in onze koffie, en ook dat heeft een invloed.

“In het geval van een Bulletproof-koffie (een koffie waar onder andere boter in zit, nvdr.) kan dat het metabolisme verhogen, maar ook een indigestie veroorzaken”, zegt Samuels. “Koffiedrankjes met toegevoegde suikers kunnen dan weer een gewichtstoename veroorzaken, of je kans op diabetes type 2 verhogen. Hoe je reageert op een bepaald soort koffie heeft vooral met de persoon in kwestie te maken en hoe zijn of haar lichaam werkt.”