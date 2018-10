Er worden steeds meer zware baby’s geboren Liesbeth De Corte

26 oktober 2018

16u24 0 Fit & Gezond Steeds meer baby’s en kinderen zijn te zwaar. Dat alarmerend nieuwtje heeft een nieuwe Duitse studie aangetoond. Ook in ons land is dezelfde evolutie zichtbaar. “De stijging is niet spectaculair, maar hij is er wel”, reageert Annick Bogaerts, professor Vroedkunde aan de KU Leuven en de UAntwerpen.

Het is het wetenschappelijke tijdschrift ‘The New England Journal of Medicine’ dat met het zorgwekkend nieuwtje op de proppen kwam. Concreet: in 40 jaar tijd is het aantal zwaarlijvige kinderen in Duitsland vermenigvuldigd met factor 10. En dat is problematisch, want “wie obees is op de leeftijd van 3 jaar, heeft maar liefst 90% kans om dat ook op tienerleeftijd nog te zijn of in z’n verdere leven”, zo klinkt het bij de onderzoekers die het gewicht van 51.000 Duitse schoolkinderen onder de loep namen.

Het gaat zelfs nog een stapje verder. De wetenschappers stelden ook vast dat baby’s die te zwaar waren bij hun geboorte anderhalve keer meer kans maakten op overgewicht later in vergelijking met kleintjes die wél een gemiddeld geboortegewicht hadden.

We horen u al denken: “Ach, het is maar een onderzoek uit Duitsland”, maar toch is het geen ver-van-mijn-bed-show. “Het geboortegewicht van baby’s wordt altijd geregistreerd”, zo laat professor Annick Bogaerts ons weten. “En elk jaar publiceert het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie een rapport met de belangrijkste trends in geboorte en bevalling. Daaruit blijkt duidelijk dat er over twintig jaar een globale stijging is op het vlak van geboortegewicht. Die stijging is niet spectaculair, maar hij is er wel.”

Zo was in 2000 8,5% van de baby’s te zwaar. Dat wil zeggen dat de kleine ukjes meer dan 4 kilo wegen bij de geboorte. In 2012 was dat aantal al gestegen naar 9,5%.

Moeders in spe

Het gewicht van je kleintje wordt bepaald door een samenspel aan factoren, vertelt professor Bogaerts nog. “Maar de belangrijkste factor is de voedingstoestand van de mama. Meer dan 1 op de 3 moeders komt tijdens de zwangerschap té veel bij.” Ter info: er wordt aan moeders in spe met een normaal BMI aangeraden om tijdens de zwangerschap maximaal 11 tot 16 kilo bij te komen. Bij vrouwen met een te hoge BMI raden ze 5 tot 9 kilo aan. “En wat ons vooral zorgen baart, is dat het aantal moeders die al te zwaar zijn bij het begin van de zwangerschap ook toeneemt. Dan lopen baby’s zeker een groter risico om ter wereld te komen met een te hoog gewicht.”

Het ligt voor de hand, maar een gezonde levensstijl is de enige oplossing. “In een ideaal scenario worden moeders begeleid voor ze zwanger zijn, maar meer dan eens is dat geen optie. In België worden veel vrouwen nu eenmaal ongepland zwanger en dames die zwanger proberen te worden, kloppen op voorhand vaak niet aan bij een vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog.”

Om vrouwen een handje te helpen bij een gezonde levensstijl is in 2016 het onderzoeksproject Inter-Act van start gegaan. Daarbij worden kersverse moeders begeleid door een leefstijlcoach en een app. “Ze krijgen dan niet alleen advies over gezonde voeding, maar ook over actieve beweging én hun psychisch welzijn.” En wat als hun schattige baby toch net iets te zwaar is? “Dan is het zéker een goed idee om samen leuke oefeningen te doen mét je baby.”