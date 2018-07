Er is goed én slecht moment voor alles: loonsopslag vraag je pal op de middag, vrijen doe je best om tien uur 's avonds Fien Tondeleir

30 juli 2018

19u53 0 Fit & Gezond Een dag telt nog altijd 24 uur. En elk uur verandert onze gemoedstoestand, zo blijkt uit onderzoek. Om 8 uur 's morgens voelen we ons het somberst, 's middags beleven we het toppunt van geluk. Om 22 uur is het tijd voor seks. Kortom: er is een goed én slecht moment voor alles.

Wetenschappers hebben ontdekt dat onze gemoedstoestand dagelijks voorspelbare patronen volgt. Ze onderzochten daarvoor vier jaar lang liefst 800 miljoen tweets. Uit dat reusachtige verzamelwerk, gebundeld in twee studies, is alvast één opvallende conclusie naar voren gekomen: we voelen niet een hele dag door dezelfde emoties. Of: elk uur van de dag doet ons lichaam iets met ons. Die rollercoaster aan gevoelens komt overeen met de aanmaak van twee belangrijke chemicaliën: het stresshormoon cortisol en het gelukshormoon serotonine. Al zou ook onze bloedsuikerspiegel en wat we eten kunnen verklaren waarom we ons het ene moment nors voelen en een uur later uitgelaten met een vriendin aan de telefoon hangen. Daniel Pink, die de patronen ontwarde voor zijn boek 'When: The Scientific Secrets of Perfect Timing' verwoordt het zo: "Er is voor alles een goed moment." En zo maak je van elke dag de beste.

