Epidemie op haar hoogtepunt: dit moet je weten over de griep ND

20 februari 2018

18u02 129 Fit & Gezond De griep is nog steeds in het land en bereikt op dit moment zelfs haar hoogtepunt. Geveld door de ziekte of wil je net voorkomen dat jij nog besmet wordt dit jaar? Wij zetten alles wat we jullie al vertelden over de griep op een rijtje.

- De griepepidemie bereikt op dit moment haar hoogtepunt en dat zullen ze geweten hebben in overvolle ziekenhuizen. Geveld door de griep? Rep je niet naar het ziekenhuis, waar ze geen plaats meer hebben voor alle zieken. Doktersverenigingen roepen patiënten op om éérst naar de huisarts te gaan en vragen de geneesheren om hen pas naar de spoed door te verwijzen als het écht nodig is.

- Wie zelf geen griep heeft maar thuis voor een zieke moet zorgen, kan zelf ook een paar maatregelen nemen om de kans op besmetting zoveel mogelijk in te perken. Was regelmatig je handen, isoleer de tandenborstel van de zieke, ververs regelmatig de lakens en laat de zieke persoon papier gebruiken in plaats van een handdoek om de handen af te drogen,kon je hier al lezen als tips.

- Nu nog snel vaccineren? Dat heeft eigenlijk weinig zin. Je bent dan nog wel iets beschermd, maar om er het beste uit te halen doe je dit beter vroeger. Idealiter laat je een griepspuit zetten voor het seizoen begint, rond november, om die optimaal te laten werken.

- Al griep gehad dit seizoen? Dan bestaat er een waterkansje dat je toch nog eens besmet raakt, bijvoorbeeld met een ander type griep. Al is die kans gelukkig erg klein. De luchtwegen van een pas herstelde grieppatiënt zitten namelijk vol met interferonen - eiwitten die een immuunreactie bespoedigen - wat de kans op een tweede griep, van een ander type, klein maakt. Daarenboven kan de immuniteit tegen een bepaald virustype lang aanhouden. Een griep van jaren geleden kan vandaag nog steeds bescherming bieden tegen datzelfde type. Wel kan een nog niet helemaal genezen grieppatiënt sneller een bacteriële infectie krijgen.

- Er circuleerde een tijd lang het weetje dat een griep voor mannen erger aanvoelt dan voor vrouwen, maar die mythe werd vorige maand ontkracht. De studie die dat ooit beweerde bleek niet helemaal waterdicht te zijn en de auteur zelf komt er op terug, op aansturen van een kritische journalist van de Volkskrant. Helaas gen enkele reden dus om een grotere klaagzang op te zetten als je van het mannelijk geslacht bent.