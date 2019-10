Emo-eten na een pijnlijke breuk zorgt niet voor extra kilo’s LDC

21 oktober 2019

10u46 0 Fit & Gezond Gedumpt? Dan willen we vaak naar de dichtstbijzijnde pot roomijs grijpen, om die Bridget Jones-gewijs leeg te lepelen. En ach, zo erg is dat niet. Ook voor het cijfertje op de weegschaal maakt het geen verschil. Dat heeft een nieuwe studie aangetoond.

Wie zich de films van ‘Bridget Jones’ herinnert, denkt vaak terug aan dezelfde beelden. Actrice Renée Zellweger die luidkeels meebrult met Celine Dions cover van ‘All By Myself’, het comfortabele bomma-ondergoed én een pot ijs leeg lepelen onder een dik donsdeken. Vooral dat laatste is heel herkenbaar. Wie een gebroken hart heeft, wil snoepen. De Duitsers hebben er zelfs een woord voor: kummerspeck. Maar waar komt die trek eigenlijk vandaan?

Voorouders

Onze voorouders zouden er voor iets tussen zitten. “Vroeger - heel, heel, héél lang geleden - was voedsel veel schaarser. Als je partner je in de steek had gelaten, moest je meer moeite doen om voedsel te verzamelen”, redeneert Marissa Harrison, psychologieprofessor van de universiteit Penn State Harrisburg. “Onze voorouders gingen zich na een breuk dan ook volproppen met voedsel. Tegenwoordig hebben mensen nog steeds de neiging om hun verdriet te verwerken met voedsel, maar dat duurt amper een dag of twee en leidt niet tot gewichtstoename.”

Om tot die conclusie te komen, hebben Harrison en haar onderzoeksteam twee studies uitgevoerd. Bij de eerste werden 581 mensen ondervraagd. Zij moesten vertellen of ze gedumpt waren, of ze zelf een punt hadden gezet achter hun relatie, en ze moesten gedetailleerde info geven over hun eetpatronen en gewicht. De meerderheid van de deelnemers (62,7%) was niets bijgekomen na een break-up.

In de tweede studie moesten 261 nieuwe mensen een enquête invullen. Zij moesten vertellen of ze ooit al een serieuze relatie hadden gehad en of die op de klippen was gelopen. Er werd ook gepeild of ze nadien gewicht waren bijgekomen. Opnieuw was dit bij de meesten (65,13%) niet het geval.

“Best verrassend”, besluit Harrison. “Alleen vrouwen die vaker emo-eten als ze treurig zijn, werden een tikje zwaarder. Maar dat waren uitzonderingen." De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the Evolutionary Studies Consortium.