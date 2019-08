Emily Ratajkowski voelt zich sexy met okselhaar, maar hoe hygiënisch is het? Liesbeth De Corte

09 augustus 2019

16u06 0 Fit & Gezond Emily Ratajkowski heeft nog maar eens bewezen dat ze best een straffe madam is. Voor het magazine Harper’s Bazaar heeft het model een essay geschreven over feminisme. Daarin vertelt ze onder meer dat ze zich sexy voelt mét okselhaar. Een uitspraak die niet bij iedereen in goede aarde valt.

Beauty met brains. Zo kan je Emily Ratajkowski nog het best omschrijven. Het model werd door Harper’s Bazaar gevraagd om een betoog te schrijven over haar visie op feminisme. Zo vertelt ze dat ze gestudeerd heeft aan de Universiteit van Californië - Los Angeles, en dat ze zich verdiept heeft in vakken over gender. “Ik was gechoqueerd door hoe weinig ik over dit onderwerp wist. Voor ik het goed en wel doorhad, raakte ik geobsedeerd en stelde ik mijn eigen identiteit als vrouw in vraag.”

De actrice, die je misschien kent uit films als ‘Gone Girl’ en ‘I Feel Pretty’, gaat nog even door en benadrukt hoe belangrijk het is dat vrouwen vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. Dat ze kunnen kiezen of ze make-up gebruiken, welke kleren ze dragen en of ze zich willen scheren of niet. “Soms heb ik zin om me te scheren, soms ook niet. In beide gevallen voel ik me sexy”, pent ze neer. Bij het essay staat dan ook een zwart-witte foto waarop de 28-jarige Amerikaanse haar okselhaar toont.

Een krachtige mening én een mooie foto. En toch komt er heel wat reactie op. Veel fans reageren positief, maar een heleboel mensen uiten ook kritiek. “Dit is walgelijk”, klinkt het. “Moeten we nu ook stoppen met onze tanden te poetsen en te douchen? Waar gaat het in godsnaam naartoe met persoonlijke hygiëne?”, schrijft nog iemand anders.

Maar is het écht onhygiënisch om onder je oksel een bosje te laten groeien?

“We worden al jarenlang gebrainwasht dat het vies is om je oksel- of schaamhaar te laten staan. In onze contreien is het echt ‘not done’”, reageert Goedele Liekens. “We moeten beseffen dat scheren eigenlijk een modeverschijnsel is. Het heeft niets met hygiëne te maken.” Dermatoloog Mona Gohara deelt die mening. “We scheren ons vooral omdat dat de norm is in onze samenleving. Een echte biologische reden is er niet voor. Bovendien associëren we okselhaar ook vaak met onreinheid, al is dat helemaal niet het geval. Mannen hebben toch ook okselhaar, gebruiken deodorant en stinken niet. Er is geen enkele biologische reden waarom dat bij vrouwen niet het geval zou zijn.”

Bovendien heeft okselhaar heel wat belangrijke functies volgens schoonheidsspecialiste Marta Camkiran. “Het zorgt ervoor dat er minder wrijving ontstaat tussen de huid van je bovenarm en je borstkas als je hard aan het werken bent. Daarnaast bedekt het delen van je lichaam waar belangrijke aders liggen en zorgt het voor de verspreiding van vrouwelijke feromonen.”

Scheren staat natuurlijk nog altijd vrij, maar volgens Gohara is het goed om te beseffen dat er ook nadelen aan verbonden zijn. “Je huid kan erdoor geïrriteerd raken, je kan uitslag of zelfs een ontsteking krijgen, en in extreme gevallen kan je zelfs ziek worden door het gebruik van een vuil scheermesje.”