Elke twee uur een pauze: voorkom vermoeidheid met intermittent resting Roxanne Wellens

27 januari 2020

11u08

Bron: Metro UK 0 Fit & Gezond Wie uitgerust en relaxed is, werkt beter dan iemand vermoeid en gestresseerd. Dat is het uitgangspunt van intermittent resting: kleine pauzes die op lange termijn je productiviteit vergroten

We hebben het druk, druk, druk. En juist daardoor presteren we minder, voelen we ons moe en zien we soms door de bomen het bos niet meer. Intermittent resting biedt daar een oplossing voor. Door elke 90 - 120 minuten een prikkelarme pauze te nemen van zo’n 20 minuten, waarin je een wandelingetje maakt, je focust op je ademhaling of gewoon speelt met de hond, voorkom je dat je mentaal uitgeput geraakt. Want je mentale gezondheid zou niet ten koste mogen gaan van je werk.

Fitness experte Nahid De Belgeonne uit Londen, vertelt in een interview met Metro UK dat ons lichaam na twee uur productiviteit in een dip geraakt. “Dan heeft het tijd nodig om terug op te laden. Daarom is werken in een non-stop flow niet de slimste manier van aanpak. ”

Nee tegen technologie

Het is belangrijk dat je tijdens elke pauze technologie en beeldschermen links laat liggen. “Online shoppen of door je Instagramfeed scrollen helpt niet. Je moet je brein complete rust gunnen.”

Maar hoe kunnen we pauzes nemen terwijl we het juist zo druk hebben? Nahid raadt aan om te beginnen tijdens je vrije dagen. “Gevolgd door drie korte pauzes tijdens je werkdag. Beweeg tijdens die pauzes, we zitten al zo vaak stil.”