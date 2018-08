Elke dag lopen: is het nu gezond of niet? Ashlie Schaillee

03 augustus 2018

17u19

Bron: Refinery29 1 Fit & Gezond Geen zin om je uit de zetel te slepen naar de sportclub? Of wil je niet te veel uitgeven aan een abonnement bij de fitness? Dan is lopen de ideale manier om aan sport te doen. Maar de vraag blijft in welke mate lopen gezond is. Is het goed om elke dag te lopen of lassen we af een toe toch best een snipperdag in?

Met lopen werk je aan je conditie en blijf je fit. Voor sommigen is het ook verslavend omdat de sport je hoofd leegmaakt en een verfrissende kijk op de dingen geeft. Héérlijk! Maar langs de andere kant blijft het ook een inspanning die veel vraagt van je lichaam en heeft je lieve lijf enige tijd nodig om te recupereren. De vraag is of het ongezond is wanneer je 'te veel' gaat lopen.

Over het algemeen zijn gezondheidsexperts het er over eens dat lopen gezond

is, mits je voldoende rust inlast. David Siik, uitvinder van Precision Running, een loopprogramma van Equinox zegt: “Elke dag lopen is niet ideaal en het is zeker niet de beste manier om de beste loper in jezelf naar boven te halen”. Rust inlassen in je schema is immers van cruciaal belang voor je spieren, omdat deze zich in rustpauzes gaan herstellen.

Er is een groot verschil tussen “constant running” en “consistent running”.

Wanneer je constant loopt, wat evenveel wil zeggen als elke dag lopen zonder rustdagen in te lassen, gaan je spieren het moeilijker hebben om zich vlot te herstellen. Je zal sneller last krijgen van blessures en vermoeidheid tijdens het lopen, waardoor je sneller geneigd zal zijn om op te geven. Wanneer je consistent loopt, oftewel regelmatig je sportschoenen bovenhaalt met enkele rustdagen, dan zal je lichaam zich hieraan aanpassen. Consistent lopen is beter voor het lichaam, bouwt spieren op én verbetert je cardiovasculaire gezondheid. De Amerikaanse Raad voor Sport stelt voor om 3 keer per week 20-30 minuten te lopen en op de andere dagen niet aan sport te doen.

Wanneer je toch elke dag wil lopen, is hier ook een gezonde manier voor, beweert Siik. Hij stelt voor een schema op te bouwen met lichte, gemiddelde en uitdagende loopsessies. Dit verschilt van persoon tot persoon en het is aan jou om uit te vissen wat het best bij je past. Je houdt best rekening met hoeveel activiteit je aankan en wat de gemiddelde intensiteit is van deze activiteit.

We geven je ook nog wat tips mee om zo goed mogelijk te herstellen van je loopuitje:

- Na je loopsessie kan je best even een goede stretchoefening uitvoeren om elke spier weer lenig te maken.

- Na intensieve work-outs kan het helpen om een ijsbad of -douche te nemen. Dit versnelt het herstelproces en verkleint de kans op ontstekingen.

- Raak je verveelt van je loopsessies? Spice it up met wat leuke intervaltrainingen.

Ready, set, go!