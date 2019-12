Elke dag belanden 6 jongeren in het ziekenhuis door te veel alcohol: zo praat je met je tiener over drankgebruik

“Veel mensen denken dat kinderen thuis al in aanraking laten komen met alcohol een goed idee is, omdat ze zich dan alvast in een veilige omgeving bevinden”, steekt Tom Evenepoel van De Druglijn van wal. “Niets is echter minder waar. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen die thuis al vroeg in aanraking komen met alcohol, later veel sneller geneigd zullen zijn om ook buitenshuis alcohol te drinken. Daarom raden wij dat af, en zijn we er sterke voorstander van om de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar, en waar mogelijk zelfs die van 18, te respecteren.”

Voor alcohol is een gezonde keuze ‘niet drinken voor de leeftijd van 18 jaar’. Want alcohol kan wel degelijk schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Zeker voor die leeftijd, maar ook tot de leeftijd van 24 jaar. De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan, vooral bij regelmatig en/of overmatig gebruik, leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties.

“Veel ouders vinden dat wachten tot 16 of 18 jaar een grote uitdaging, maar we merken dat dat voor veel jongeren echt wel lukt. Natuurlijk is wat er dit weekend gebeurde ook een realiteit, maar tegelijk merken we dat de leeftijd waarop jongeren alcohol beginnen te drinken alsmaar opschuift in de goede richting.”

Uit enquêtes die VAD doet in het secundair onderwijs blijkt dat van de -16 jarigen in 2017-2018 59% aangaf nog nooit een glas alcohol gedronken te hebben. In 2007-2008 was dat nog maar 32%. Op dat vlak is er een hele verbetering bezig. “Dat heeft te maken met een verbeterd bewustzijn bij zowel de tieners zelf als bij hun ouders.”

Alcoholgebruik bespreekbaar maken binnen het gezin is daarom ook een heel belangrijke eerste stap. “Er zijn heel wat goede momenten om met je kind over alcoholgebruik te praten. Zo kan je er zeker even tijd voor maken wanneer je kind naar het secundair onderwijs gaat. Vanaf die leeftijd kunnen tieners er immers voor het eerst mee in aanraking komen. Daarnaast zijn er tal van andere goede aanleidingen, zoals een vriend of vriendin van je kind die blijkt alcohol te drinken, of de feestdagen, waarbij er waarschijnlijk wel een fles wijn op de feesttafel staat.”

Je kind sterk in zijn schoenen leren staan en het aanleren dat het ook helemaal oké is om niet te drinken wanneer leeftijdsgenoten dat wel doen is heel erg belangrijk. “Voed je kinderen op met het besef dat ze recht hebben op hun eigen mening en dat ze voor zichzelf mogen opkomen”, raadt Evenepoel aan. “Heel concreet kan je met hen oefenen wat ze moeten zeggen wanneer een vriend of vriendin hen probeert te overhalen om toch mee te drinken. Sport je kind graag? Dan kan je bijvoorbeeld een gesprekje inoefenen waarbij je kind zegt dat het niet drinkt omdat zijn of haar grote sportidool dat ook niet doet. Of dat hij of zij het gewoon niet lekker vindt of er geen behoefte aan heeft. Door heel concreet een reden en een antwoord klaar te hebben, wordt het een pak makkelijker om niet te bezwijken onder de groepsdruk.”