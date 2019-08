Exclusief voor abonnees Elke calorie was er één te veel voor Fleur (27): nu kookt ze voor 10 Bas Boerma

13 augustus 2019

15u58

Bron: AD.nl 0 Fit & Gezond Eetstoornis anorexia verwoestte een groot deel van haar leven. Maar de Nederlandse Fleur van Dongen (27) uit Oud-Beijerland heeft van eten inmiddels haar beroep gemaakt. Ze is kok in een restaurant en maakt in haar vrije tijd afhaalmaaltijden voor hongerige dorpsgenoten.

Letterlijk op haar handen en voeten kruipt Fleur van Dongen, dan 21 jaar oud, de trap op van haar appartement in Rotterdam, waar ze vanwege haar studie woont. Het is 2013. Douchen is te veel gevraagd van haar broze lichaam. Ze heeft het gewicht van een kind van 10, 12 jaar oud. Calorieën krijgt ze nauwelijks binnen.

Al langere tijd weet Van Dongen dat ze ongezond bezig is. Een gevolg van de eetstoornis anorexia, waaraan ze lijdt. Zichzelf – en anderen – houdt ze voor de gek door te stellen dat ze gewicht verliest vanwege de stress, terwijl ze zelf donders goed weet dat ze actie moet ondernemen om te kunnen overleven. “Toen ik kruipend naar boven probeerde te komen en niet kon douchen heb ik het tegen mijn ouders gezegd en hebben we er iets aan kunnen doen. Gelukkig”, zegt Van Dongen.

