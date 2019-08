Elizabeth Hurley (54) ziet er strakker uit dan ooit en haar geheim is verrassend eenvoudig

Nele Annemans

01 augustus 2019

12u49

Bron: Women's Health 0 Fit & Gezond Model, actrice en badpakontwerpster Elizabeth Hurley (54) verbaasde menig van haar Instagramvolgers toen ze zonet een foto van zichzelf op haar Instagram deelde. Daarop is te zien dat ze er nog altijd geweldig strak en fit uitziet voor haar leeftijd. De lovende reacties bleven dan ook niet uit. Maar hoe krijgt ze dat voor elkaar?

“Wow, leeftijd is gewoon een nummer als je zo’n post ziet. Je ziet er geweldig uit”, reageert een volger. “Je ziet er nog altijd zo ongelooflijk mooi en fit uit”, schrijft iemand anders. De volgers van Elizabeth Hurley zijn onder de indruk van de uiterst fitte vorm van hun idool die ze zagen op een kiekje die de actrice van zichzelf nam in een lichtblauwe bikini.

Het is dan ook voor velen een vraag hoe ze erin slaagt om op haar leeftijd er nog zo goed uit te zien. Toch is haar geheim verbazingwekkend eenvoudig. Hurleys kiest namelijk voor een haalbaar en consistent eet- en bewegingspatroon. Want hoewel ze in het verleden met tal van trendy diëten experimenteerde, zoals het bloedtypedieet, geniet ze dezer dagen van Griekse yoghurt, een banaan en wat honing als ontbijt, samen met een glaasje warm water met een scheutje appelazijn.

Als lunch kiest ze steevast voor een gezonde groentesoep. Haar avondmaal? Dat bestaat meestal uit een waaier aan groentjes en een stukje gegrilde kip of mager vlees. Hurley bewijst daarmee dat een normaal en eenvoudig dieet het best werkt.

En ook qua sporten houdt Hurley er redelijk normale gewoontes op na. Zo blijft ze naar eigen zeggen fit door dagelijks wat beweging in haar routine te stoppen. “Ik ben geen fervent sporter, maar lig ook geen hele dag op de bank”, vertelt ze aan het magazine E! News. “Ik ren graag rond, maar ik heb niet het gevoel dat ik mager moet zijn. Ik voel eerder de nood om atletisch en fit te zijn en dat doe ik door zo weinig mogelijk stil te zitten.”

Daarnaast doet Hurley ‘s ochtends tijdens het tandenpoetsen nog wat squats, iets wat ze ‘s middags nog eens herhaalt. Om haar conditie op peil te houden, volgt ze zich ook geen gekke cardiotrainingen, maar gaat ze simpelweg elke dag een halfuurtje wandelen met haar hond. “Net zo snel genoeg om mijn hartslag voldoende te verhogen”, vertelt ze daarover aan Women’s Health. Heel af en toe waagt ze zich aan een lesje yoga of pilates, maar toch geeft ze de voorkeur aan sporten in de buitenlucht. “Frisse lucht bevrijdt je van alle spanning en stress”, aldus de 54-jarige actrice.