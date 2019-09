Eiwitshakes blijken geen wondermiddel voor intensieve sporters Ilona Braat

23 september 2019

13u11

Eiwitshakes, ook wel proteïneshakes genoemd, zijn bijna heilig in de wereld van intensieve krachttraining. Nu blijkt dat er haast geen verschil is te zien in de snelheid van het spierherstel na het drinken van een eiwitshake of een drankje met alleen koolhydraten.

Dat blijkt uit een studie van Britse sportonderzoekers van de universiteit van Lincoln, die de effecten vergeleken van twee typen eiwitdranken en een drank met alleen koolhydraten.



Voor het experiment verdeelden de onderzoekers dertig mannelijke deelnemers (die voorafgaand aan het onderzoek al minimaal een jaar aan krachttraining deden) onder in drie willekeurige groepen die ieder een type drankje kregen. De eerste groep kreeg een drank met wei-eiwitpoeder, de tweede groep kreeg een op melk gebaseerde eiwitdrank en de derde groep kreeg een drank met enkel koolhydraten.



Voordat de dertig mannen begonnen met intensief trainen, werd eerst de mate van spierpijn vastgesteld. Dit werd gedaan aan de hand van enkele tests: een flinke sprong, het werpen van een bal vanuit een zitpositie en rek- en strekoefeningen. Daarna volgden zware oefeningen met gewichten en halters. Na 24 en 48 uur werd dit proces herhaald.

Geen versneld herstel

Bij de sporters werd naderhand weer hun spierpijn gemeten. Bij iedere groep was deze logischerwijs een stuk hoger. Alle drie de groepen voelden een vermindering van spierpijn bij de sprongtest. De groepen met een eiwitdrank voelden ook verlichting bij de oefening met de bal. Alleen de koolhydraatgroep ervoer een vermindering van spierpijn bij de rek- en strekoefeningen. Een aanzienlijke vermindering van spierpijn of een versneld herstel door eiwitdranken, in vergelijking met koolhydraatdranken, konden de onderzoekers niet vaststellen.

Schijf van Vijf

Het onderzoek is in lijn met de adviezen van het Voedingscentrum. “We geven aan dat een basisvoeding volgens de Schijf van Vijf essentieel is voor sporters, zodat zij alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen”, meldt woordvoerder Patricia Schutte. “Als je gezond en gevarieerd eet, heb je als sporter helemaal geen speciale eiwitshakes nodig”, voegt ze toe.

Sportdiëtiste Sandra van Veltom, eigenaar van dieetvoorlichtingspraktijk De Grens in Breda, zegt in reactie op het onderzoek dat ze niet over zou stappen op alleen koolhydraten na intensief sporten. “Enkel eiwitten na intensief sporten is niet voldoende, omdat je dan energie mist om te herstellen. Maar andersom, alleen koolhydraten, lijkt me ook niet goed omdat je dan de aminozuren mist die je uit eiwitten haalt.”

Van Veltom reageert sceptisch op de resultaten van het onderzoek. “Ik ben benieuwd naar de factoren waarmee de onderzoekers rekening hebben gehouden. Hebben de deelnemers bijvoorbeeld die dag gewoon eiwitten gegeten of gaat het puur alleen om wat ze hebben geconsumeerd na het sporten? Zo’n onderzoek zegt natuurlijk ook niet alles.”

Er zullen altijd wel discussies zijn over eiwitten, stelt de sportdiëtiste. “Voeding verandert voortdurend”, vertelt ze. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zeggen dat je na het sporten je eiwitten binnen 30 minuten zou moeten aanvullen. Van Veltom: ,,Dat begint nu ook weer terug te draaien. Het gaat daar helemaal niet om, zolang je de hele dag maar eiwitrijk eet.” Een extra bakje kwark of een handvol noten is dus ook goed, zegt zij.