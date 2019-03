Eindelijk uitgeklaard: tien minuten bewegen per week heeft al een positief effect op onze gezondheid MK

25 maart 2019

11u31

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Alle doemverhalen over te weinig beweging ten spijt, nieuw onderzoek heeft aangetoond dat 10 minuten bewegen per week al verschil maakt in de kans op overlijden. En het hoeft niet eens intensief bewegen te zijn, wandelen, dansen of tuinieren werkt ook, zo toont de studie, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, aan. Het risico op overlijden zou zo met 18 procent verminderen.

Let wel: genoeg beweging blijft belangrijk in de strijd tegen hart- en vaatziektes, kanker, dementie en overgewicht. Maar ook kleine beetjes helpen, heeft het onderzoek van drie universiteiten (de Chinese Shandong universiteit en de Amerikaanse universiteiten van Texas en Minnesota) nu aangetoond. Je dagelijkse beweging, zoals de trap nemen in plaats van de lift of fietsen in plaats van autorijden, maakt dus echt verschil.

Lees ook: Geen tijd of zin om te sporten? Met werken in je tuin verbrand je net zoveel calorieën

De onderzoekers bestudeerden de gegevens van 88.000 Amerikanen tussen 40 en 85 jaar over de periode 1997-2008. Uit deze data blijkt dat zelfs lichte fysieke activiteit, zoals wandelen, dansen of tuinieren, het risico op overlijden doet dalen.

Logischerwijs zijn de gezondheidsvoordelen groter voor wie langer dan 10 minuten per week beweegt. Tweeënhalf tot vijf uur beweging doet de kans op overlijden afnemen met 31 procent. Met 25 uur bewegen per week wordt het risico bijna gehalveerd, met een daling van 46 procent. Opvallend is dat nog méér beweging geen aantoonbaar positief effect heeft.

Meer is niet beter

25 uur bewegen per week. Zelfs als je je dagelijkse beweging erbij telt, is het moeilijk om aan die hoeveelheid te komen, zeker als je een zittende job hebt. Dat beseffen ook de onderzoekers maar al te goed. Daarom adviseren ze korter, maar intensiever te bewegen.

“Intensieve fysieke activiteit heeft meer gezondheidsvoordelen dan matige beweging, en is bovendien een pak efficiënter qua tijd”, concluderen ze.

Speciaal voor diegenen die weinig tijd hebben maar wel fit willen blijven, brengt HLN+ samen met personal trainer Laura Van den Broeck workouts van 7 minuten. In de video’s loodst Laura je stap voor stap door de training. Wetenschappelijk verantwoord, en je kan de oefeningen overal en altijd doen.

Bekijk hier de video voor een goede opwarming en cooling down

Bekijk de video voor training van je bovenlichaam