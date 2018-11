Eindelijk bewezen: vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen Nele Annemans

03 november 2018

17u11

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond We wisten het al langer, maar vanaf nu heb je écht het perfecte excuus om nog eens extra te snoozen: onderzoekers van de universiteit van Loughborough bevestigen namelijk dat vrouwen meer slaap nodig hebben dan mannen.

Ein-de-lijk wordt bevestigd wat wij al lang wisten: vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen. De reden? De hersenen van vrouwen zouden overdag harder werken dan die van mannen. Zo zijn we verbazend goed in multitasken en reageren we flexibeler op onverwachte omstandigheden waardoor we een groter deel van onze hersenen gebruiken. En hoe meer je je hersenen overdag gebruikt, hoe meer tijd ze nodig hebben om te herstellen terwijl je slaapt. Gemiddeld zouden vrouwen daarom ongeveer 20 minuten langer moeten slapen dan mannen. Mannen met een complexe job waarin ze ook veel dingen tegelijk moeten doen, zouden volgens de onderzoekers ook meer slaap nodig hebben.

Uit het onderzoek bleek ook dat een chronisch slaaptekort een zware tol kan eisen op je gezondheid. Zo hebben vrouwen die te weinig of slecht slapen meer last van psychische klachten en gevoelens van depressie.

De oplossing? Ga naar bed als je je moe voelt en sta pas op als je uitgerust bent. Én laat je partner die avondwandeling met je hond maken.

