Eieren dan toch niet slecht voor je gezondheid: “6 per week is de norm”

Fit & Gezond Eieren worden al jaren in het verdomhoekje geplaatst omdat ze door hun hoge cholesterolgehalte het risico op hartproblemen zouden verhogen. Maar uit een nieuw grootschalig Amerikaans onderzoek blijkt dat er helemaal geen verband is. “Eieren zitten tjokvol gezonde voedingsstoffen.”

Voor de studie werden 215.618 gezonde mannen en vrouwen gedurende 32 jaar gevolgd. Zij aten allemaal één tot zeven eieren per week. Daaruit bleek dat een matige consumptie, tot één per dag, niet geassocieerd kon worden met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Deelnemers die hun dagelijkse eitje vervingen door rood vlees of volle melk hadden daarentegen wel meer kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, respectievelijk met 15% en 11% meer dan degenen die wel regelmatig eieren aten. De resultaten waren vergelijkbaar voor beroertes.

Mensen die meer dan één ei per dag consumeerden, liepen dan weer wel meer risico, maar die groep at ook meer rood vlees en had gemiddeld een hogere body mass index (BMI), die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.

Eieren zijn een prima vervanger voor vlees Ann Meulemans, professor klinische voeding aan UZ Leuven

Bovendien wijzen de wetenschappers erop dat eieren een goede bron zijn van hoogwaardige eiwitten, ijzer en onverzadigde vetzuren. Dat bevestigt ook Ann Meulemans, professor klinische voeding aan UZ Leuven: “Eieren zijn een relatief caloriearme bron van hoogwaardige eiwitten, die het menselijk lichaam in eerste instantie nodig heeft als brandstof en vervolgens als bouwsteen. Dat maakt ze tot een geschikt alternatief voor vlees. Daarnaast bevatten ze flink wat vitaminen, mineralen, antioxidanten, onverzadigde vetzuren, foliumzuur … waarvan sommige mogelijk zelfs het risico op cardiovasculaire aandoeningen verlagen.”

Al geeft ze wel aan dat de essentiële voedingsstoffen hoofdzakelijk in de eidooier zitten. “Als je alleen het eiwit gebruikt, krijg je de goede voedingsstoffen niet binnen en gaat de voedingswaarde van het ei verloren.”

300 milligram

Meulemans bevestigt ook dat de effecten op het cholesterolgehalte veeleer klein zijn. “Eieren bevatten veel cholesterol. Daardoor werden ze lang in verband gebracht met verhoogde cholesterolwaarden. Maar de voorbije jaren werd dat genuanceerd. Zo blijkt dat cholesterol uit voeding minder effect heeft op het cholesterolgehalte in het bloed dan gedacht. Hoewel eieren veel cholesterol bevatten, zijn de negatieve effecten dus relatief klein. Zeker als je het vergelijkt met andere vetten, waarbij verzadigde vetzuren uit volle melk, koekjes, gebak en vet vlees de kroon spannen. Doordat een te hoge cholesterol een van de risicofactoren van cardiovasculaire aandoeningen is, werd er ook van uitgegaan dat de consumptie van eieren een verhoogd risico meebracht. Maar ook dat is dus niet langer aan de orde.”

Al moet je wel je cholesterolinname in de gaten houden als je regelmatig eieren eet. “Per dag is het raadzaam om de inname van cholesterol tot 300 milligram te beperken. Eén eidooier bevat al 200 milligram. Ten opzichte van andere cholesterolrijke voedingsmiddelen verpulvert dit dierlijke product alle records. In vleesproducten zit gemiddeld 50 tot 60 milligram cholesterol per 100 gram. Heb je een bepaalde dag al een ei gegeten, moet je er dus op letten dat je je cholesterolinname verder beperkt. Zo hoef je in principe geen vlees meer te eten, omdat je je dagelijkse portie eiwitten al gehad hebt.”

Zes eieren per week

Maar wat is dan de norm? Meulemans: “Gezonde personen mogen maximaal zes eieren per week eten, in tegenstelling tot de drie eieren die vroeger als het absolute maximum gold. Mensen met diabetes of familiale hypercholesterolemie, een genetische aandoening waarbij het lichaam zelf te hoge cholesterolconcentraties aanmaakt, kunnen dan weer beter wel maximaal maar drie eieren per week eten.”