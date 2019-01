Eet jij ook meer in de winter? Een diëtiste legt uit hoe dat komt

Ben jij ook - al dan niet bewust - een extra laagje aan het aanleggen om de koude wintermaanden te overleven? Je bent niet de enige. Veel mensen lopen momenteel met een extra speklaagje rond. Maar waar komt die grotere honger nu vandaan? Een diëtiste geeft uitleg.

Met de beste wil van de wereld en alle goede voornemens ten spijt, als het enkele uren na je lunch al donker wordt, én ‘s avonds vooral je knusse zetel, een warm dekentje en je favoriete Netflixserie naar je lonken, grijp je meestal niet naar een gezonde maaltijd. Integendeel, plots lijk je je favoriete comfortfood (aka pizza, pasta en chips) nog minder te kunnen weerstaan dan anders. Maar hoe komt het dat we meer eten tijdens de koude wintermaanden?

Helaas pindakaas, dat je je moet vetmesten om de winter makkelijker door te komen is een mythe. Maar wat is er dan wel aan de hand? Volgens diëtiste Jo Hollington is het de schuld van je hormonen. “Je hormonen worden sterk beïnvloed door zonlicht. Zo daalt het niveau van je serotonine, ook wel het gelukshormoon genoemd, als het vroeger donker begint te worden. Door dan voedingsmiddelen te eten met veel koolhydraten, vaak het favoriete comfortfood van mensen, geef je je serotoninegehalte weer een boost. Koolhydraten activeren immers de afgifte van insuline in de bloedbaan, waardoor het aminozuur tryptofaan makkelijker omgezet wordt in serotonine. Dat verklaart waarom je zowel bewust als onbewust in de winter meer zin lijkt te hebben in grote maaltijden die bestaan uit koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals pasta, pizza en brood.”

Om toch voldoende groenten binnen te krijgen in de winter, raadt Hollington gelukkig niet af om je favoriete gerechten helemaal te schrappen van je menu, maar wel om ze aan te vullen met vezelrijke groenten. Voeg bijvoorbeeld wortels toe aan je stoofschotels, broccoli aan je pasta’s, courgettes aan je pizza of vervang je deegbodem door bloemkool en kies waar je kan voor sausen op basis van tomaten in plaats van romige sauzen.