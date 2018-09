Eet je stress weg: 3 gezonde tips van een voedingsdeskundige VW

17 september 2018

14u39

Bron: Byrdie 0 Fit & Gezond Sta je ook vaak stijf van de stress? Voedingsdeskundige Sarah Macklin vertelt je graag hoe jij op een gezonde manier de stress kan wegeten. Klinkt ons als muziek in de oren!

1. Eet omegas

Gezonde voeding begint en eindigt niet bij het tellen van calorieën. Het is belangrijker om erop te letten hoe voedzaam een bepaald ingrediënt is, en vooral ook alle voedselgroepen in je dieet op te nemen. Tijdens een stresserende periode ben je immers sneller geneigd om naar geraffineerde suikers te grijpen. Doe dit niet en grijp eerder naar Omega-3’s. Deze zijn niet alleen goed voor de huid, maar zorgen er ook voor dat je minder vatbaar bent voor het krijgen van een depressie. Voedingsmiddelen rijke aan Omega-3 zorgen er immers voor dat je lichaam minder snel stresshormonen loslaat.

Voedingsmiddelen met veel Omega-3 (zoals bijvoorbeeld makreel of zalm) mogen dan wel rijk zijn aan calorieën, ze zijn ongetwijfeld veel beter voor je gezondheid dan producten met minder calorieën zoals light-frisdranken of snoep.

2. Hydrateer!

Wanneer we niet genoeg drinken daalt het volume van ons bloed. Hierdoor moet ons hart harder werken om ons wakker te houden. Wie sowieso al vermoeid aan de dag begon maakt het alleen maar erger door niet genoeg water te drinken. Let er daarnaast ook op dat je drinkt zelfs wanneer je niet dorstig bent. Wanneer het dorstgevoel de kop op steekt wil dat zeggen dat je al voor 2% gedehydreerd bent.

3. Zeg vaarwel tegen suiker

Eigenlijk hebben we geen enkele biologische nood aan suiker. Suiker zorgt voor het ontstaan van ontstekingen, heeft een invloed op onze bloedsuikerspiegel en geeft ons stemmingswisselingen. Daarnaast krijg je van suiker ook een energiedip én kom je er van bij. Ruil daarom snoep en frisdrank in voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan gezonde vetten en proteïnes zoals noten, avocado en vette vis. Door dit te doen zal je al snel merken dat je minder last krijgt van stemmingswisselingen, stress en ongezonde voedselcravings.