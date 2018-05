Eerste openluchtfitness van ons land opent binnenkort de deuren TVM

02 mei 2018

15u42 0 Fit & Gezond In (warme delen van) de Verenigde Staten is het al langer populair, nu willen broers Tom en Tim Hoefkens de trend van sporten in openlucht ook naar ons land halen. Weliswaar iets minder vanzelfsprekend met het Belgische klimaat, daarom wordt ‘Point Break’ een pop-upconcept dat tot eind deze zomer open is.

Deze zomer introduceert Sportclub het Eiland in Antwerpen het nieuwe outdoor gym concept ‘Point Break’ in België. Geïnspireerd door de edgy club en festival cultuur zal het concept elementen als muziek en neonverlichting verwerken in open lucht. Van juni tot en met augustus bevindt deze tijdelijke gym zich bij het voormalige Convoi (een tijdelijke winkelcomplex in containers, red.)

Point Break is het tweede clubconcept van broers Tom en Tim Hoefkens, eigenaren van Sportclub het Eiland. Het concept combineert bokstraining in groep, cross workout, functional fitness en yoga & balans om hun community wederom uit te dagen. “Het mooie aan Sportclub het Eiland en het nieuwe Point Break is dat we allemaal naar hetzelfde punt toe werken. Er vormt zich echt een community,” legt Tom Hoefkens uit.

Vanaf begin juni tot eind augustus vind je Point Break, de eerste Belgische outdoor gym, bij parkloods stAck – gelegen bij het Eilandje in Antwerpen.