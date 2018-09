Eerste Internationale Dag van het Atopisch Eczeem wil meer aandacht voor de aandoening mv

15 september 2018

12u33 6 Fit & Gezond Jeuk, irritatie, pijn, slaapproblemen, schaamte… Door de eerste Dag van het Atopisch Eczeem te organiseren wil patiëntenvereniging Eczemanet het publiek sensibiliseren over de lichamelijke en psychologische impact van deze aandoening en patiënten informeren hoe ze hun levenskwaliteit kunnen verhogen.

In 2017 werd door de organisatie een publieksenquête uitgevoerd. Daaruit bleek dat atopisch eczeem (een veel voorkomende, niet besmettelijke, chronische ontsteking van de huid) een nog onbegrepen aandoening is in België. Terwijl meer dan twee derde reeds had gehoord van de naam ‘chronisch eczeem’, kon ruim één op twee (57%) van de ondervraagden niet correct aangeven wat de aandoening inhoudt. Bovendien geloofde 20% van de ondervraagden zelfs onterecht dat de aandoening besmettelijk is.

“Dergelijke misvattingen zorgen ervoor dat het sociale isolement bij personen met atopisch eczeem verder in de hand wordt gewerkt. Net daarom dringt deze Dag van het Atopisch Eczeem zich op en vormt ze de ideale gelegenheid om de aandoening uit de schaduw te brengen, zodat het publieke begrip voor deze patiënten en hun dagelijkse strijd kan groeien”, stelt Gunter Van Dyck, voorzitter van patiëntenvereniging Eczemanet.

Belangrijke impact op levenskwaliteit

De helft van de patiënten met ernstig atopisch eczeem is niet tevreden over hun levenskwaliteit. Terwijl jeuk de meest voorkomende hinder vormt voor 95% van alle patiënten, heeft de ruime meerderheid ook dagelijks te kampen met een droge, ruwe, schilferende en/of gebarsten huid; 85% heeft zelfs wekelijks met bloedende huidwonden te maken.

“Jeuk, irritatie en pijn hebben een grote impact op de levenskwaliteit van personen met atopisch eczeem. Patiënten worden vaak geconfronteerd met slaapproblemen ten gevolge van de aanhoudende jeuk, ook worden ze vaak gedwongen om te stoppen met hobby’s, zoals zwemmen of intensieve sporten, en worden ze belemmerd in het uitvoeren van bepaalde jobs", verklaart Prof. Dr. Lapeere, dermatoloog gespecialiseerd in atopisch eczeem, aan het UZ Gent. “Patiënten kunnen zich zelfs terugtrekken uit het sociale leven en zijn bijgevolg vatbaarder voor depressies.”

Het is belangrijk dat personen met atopisch eczeem leren om prikkels die bij hen een opstoot kunnen uitlokken te herkennen en te vermijden, zoals bijvoorbeeld hevige transpiratie, wollen kledij, chloor in zwembaden of contact met huisstofmijt.

“Er bestaat spijtig genoeg geen genezing voor de genetische afwijkingen verantwoordelijk voor eczeem”, verduidelijkt Prof. Dr. Lapeere. “Tegenwoordig zijn er echter verschillende behandelingen beschikbaar die het eczeem kunnen verminderen en de symptomen kunnen verlichten, zoals hydraterende crèmes en zalven, ontstekingsremmende medicatie en middelen tegen jeuk. Onder begeleiding van een dermatoloog kunnen deze middelen veilig worden gebruikt.”

14 & 15 september

Doel van deze eerste Internationale Dag van het Atopisch Eczeem op 14 september is om de lichamelijke en psychologische uitdagingen die deze chronische aandoening inhoudt voor patiënten, in de schijnwerpers te zetten voor het grote publiek.

Daarbovenop organiseert de Vlaamse patiëntenorganisatie Eczemanet zijn eerste Dag van het Atopisch Eczeem op zaterdag 15 september 2018 (van 10u30 tot 15u in Van der Valk Hotel Brussels Airport, Diegem), met de steun van Sanofi Genzyme. Geïnteresseerden kunnen dan meer te weten komen over deze aandoening tijdens interactieve infosessies en workshops, waarbij ondermeer nieuwe behandelingsmethoden en praktische tips om te leven met atopische eczeem worden besproken. Patiënten krijgen ook de gelegenheid om hun ervaringen te delen met lotgenoten.

Inschrijven kan via http://www.eczemanet.be/dag.